Pánikba esett az átlagos körülmények között élő, lottónyertes magyar szerelmespár

1999-ben vitték el az első, milliárd feletti lottónyereményt Magyarországon. A szerencse egy harmincas éveiben járó párt ért. Ismerőseik beszéltek arról, miként élték meg a boldog pillanatokat és a döntéssel járó felelősséget.

Ötöslottón nyerték a hatalmas összeget Fotó: Pixabay

Hozzá lehet szokni?

Átlagos körülmények között élő szerelmespár nyerte az első egymilliárdot, akik nem sokkal a sorsolás után már ellenőrizték szelvényüket. Nyugat-magyarországi nagyvárosban éltek, egy társasházi lakásban. Nem akartak nyilvánosság elé lépni, de néhány információ – inkognitójuk megtartása mellett –, azért kiderült róluk.

Hozzá kell szokni

– ezt mondta először a férfi szűk környezetének, amikor arról kérdezték, mihez kezdenek a több mint egymilliárddal.

A nő első ötlete az volt, hogy vesz egy Csepel kerékpárt, mert szeretett bringáját nem sokkal korábban lopták el a lépcsőházból. De a nyereményből nyilván sokkal többre is futotta. Eleinte édes teherként élték meg, hogy felfoghatatlan összeg sorsáról kell dönteniük.

Nem adták fel addigi életüket

A férfi osztrák bálásruha-boltokból öltözködött, a nő kedvenc ruhadarabja egy ütött-kopott farmerkabát volt, ezt hordta akkor is, amikor Budapesten intézték a nyeremény átvételét.

A szerelmesek Ausztriában ismerkedtek meg, a férfi kint dolgozott szakmunkásként. Ismerőseik, akik a nyereményt követő években még betekintést nyertek az életükbe, azt állították: a rengeteg pénz nem változtatta meg őket. Munkájukat sem adták fel, csupán annyi történt, hogy kiköltöztek Ausztriába. Eleinte sem utazásra, sem luxusra nem költöttek, használt japán autójukat is sokáig megtartották. Pénzüket jórészt állampapírba fektették, de a rokonságnak is bőven ajándékoztak. Az asszony régi kívánsága csak idővel teljesült, végre utazhattak. Jártak az USA-ban, Ausztráliában és a Távol-Keleten is.

Fiatal párt nyerte az első, egymilliárd feletti összeget Fotó: Szerencsejáték Zrt.