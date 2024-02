Gyémántpor halókat láttak a Dél-Alföldön: te tudod mi az?

Vajon mi lehet ez? ufó? Vagy valami tükröződik? Sokan találgattak az elmúlt napokban, amikor a Dél-Alföldön érdekes fényjelenségekre lettek figyelmesek.

Forrás: idokep.hu/Gregvik

Az idokep.hu számolt be a nem mindennapi jelenségről. Mint írták, Szeged környékén ebben a hónapban már fotóztak gyémántpor halót, valamint az Alpokból is érkezett hozzájuk egy pazar felvétel a jelenségről.

Aki figyelemmel szokta követni légköroptikai témákat érintő cikkeinket, az minden bizonnyal tudja, hogy látványos hold- és naphalókat leggyakrabban a magasszintű úgynevezett cirrus felhők megjelenése során láthatunk, hiszen ez a magasság teremti meg a legideálisabb körülményeket az őket alkotó apró, ám szabályos jégkristályok kialakulásához

– számolt be a csodás jelenségről Nagy-Kurunczi Rita, az Időkép meteorológusa.

Ritkább esetekben azonban alacsonyabban, akár a felszínhez közel is megtörténhet mindez, ehhez alacsony hőmérsékletre, kondenzmagokra és nagy nedvességtartalomra van szükség. Szerdán, január 31-én reggel például Cegléden tapasztaltak hasonlót.

A jelenség meglehetősen ritka hazánkban, inkább a sarkvidékeken szokott előfordulni

– tette hozzá a meteorológus.

Vajon a következő napokban is számíthatunk hasonló jelenségre? Nos, ennek a koponyeg.hu előrejelzése alapján kicsi az esélye, ugyanis elkezdődött egy melegedés, így egy időre megszűnnek a fagyok és napközben is melegebb lesz.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóra még akár mínusz 2 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, de napközben már 6 fok várható. Hétvégén pedig az éjszakai órákban is 3-4 fok várható, míg napközben a csúcshőmérséklet elérheti a 10-11 fokot is. A jövő héten tovább folytatódik a februári tavasz, 10-12 fokos napi maximumokkal.