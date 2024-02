Besurranó tolvajok garázdálkodnak ebben a budapesti kerületben éjszakánként, érdemes vigyázni!

Besurranó bandától rettegtek a 18. kerületben is

Korábban megírtuk, miszerint egy besurranó bűnbanda fosztogatott egy ideig a 18. kerületben. Az interneten kezdtek el terjedni a figyelmeztetések, miszerint egy bűnbanda trükkös hazugságokkal jut be az ingatlanokba. Az egyik szemtanúra a Frangepán utcában nyitotta rá az ajtót a besurranó tolvaj. Egy fehér pólós, kék baseballsapkás férfi jelent meg az illető háza előtt, és láthatóan céltudatosan járta az utcát. A férfi két kapun keresztül hatolt be a magántelekre. Miután észrevette a besurranó, hogy a helyiek otthon vannak, nem volt más választása, mint elképesztően kreatív mesékkel próbálkozni. A férfi azt állította, hogy elveszítette a barátai telefonszámát, és most az ott lakók segítségével szeretné megtalálni őket. A lakók azonban nem vették be az átlátszó hazugságot, és gyorsan kizavarták a gyanús alakot az utcára.