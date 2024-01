„Még mindig felfoghatatlan, hogy sikerült!” – 16 másodpercben az SMA-s Tomika 2023-as küzdelme

Felfoghatatlan küzdelem, felfoghatatlan eredmény. Anikó és Tamás kisfiánál, Tominál SMA-betegséget állapítottak meg. A betegség – bizonyos feltételek mellett – gyógyítható ugyan, de a világ legdrágább gyógyszere kell hozzál. A Solgensmától pedig „mindössze” 760 millió forint választotta el a családot. A családot, mely úgy döntött, bízik a közösség szeretetében és erejében. Minden tőlük telhetőt megtettek, miközben rábízták magukat és gyermeküket, az SMA-s Tomikát mások segítségére.

25 hónap gyűjtés után megvan a 700 millió forintos gyógykezelés ára, mely szülei szerint reményt adhat Galó Tamás Dominik gyógyulására (Fotó: Bánkúti Sándor)

A kitűzött cél talán józan ésszel fel sem fogható, s kár is matekozni, esélyeket latolgatni. Pedig... Pedig az idő is komoly tényező: ha túl későn jön össze a pénz, elúszhat a lehetőség.

Sokak szerint csoda kellett ahhoz, hogy összegyűljön a temérdek pénz, még úgy is, hogy jött egy lehetőség, miszerint Dubajban a 760 milliós ár helyett 700 millióból megkaphatná a kisfiú a kezelést. Szóval sokak szerint csoda, mások szerint az ő lehetőségükhöz mért szerény vagy kevésbé szerény, de önzetlen segítségük kellett ahhoz, hogy az álom valóra váljon.

Reménytelenül nehéznek tűnő időszakok, jó és rossz hírek után elképesztő véghajrát követően december 27-én az

Együtt Tomikáért – SMA1 – Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány Facebook-oldalán bombaként robbant a hír: összegyűlt a pénz!

„Ez alatt a két év és 1 hónap alatt, amíg a gyűjtés tartott, megmutatkozott, hogy az emberek összefogásának ereje határtalan, hogy lehetetlen tényleg nem létezik. CSODÁK tényleg vannak! Ti vagytok a mi CSODÁNK, és örökké hálásak leszünk Nektek. A gyógyszer örökre meg fogja változtatni Tomika és a mi életünket! KÖSZÖNJÜK Nektek, hogy megadtátok az esélyt Neki is! A feladat oroszlánrészén már túl vagyunk! A kezelés után rajtunk a sor, hogy a rehabilitációval és az eszközökkel mindent kihozzunk belőle! Ígérem, folyamatosan be fogunk számolni Nektek róla! KÖSZÖNJÜK”

– írták a szülők, akik hiába dőlhetnének most már hátra és fújhatnák ki magukat, erre most még képtelenek. Viszi őket a lendület, a fel nem fogható öröm és boldogság. 2024-ben az alábbi sorokat tették közzé:

„Drága Követőink! Ezzel a kis videóval szeretnénk búcsúztatni az Óévet. Átélni picit újra, mennyi kihívást, küzdelmet, szeretetet, önzetlenséget, lemondást és csodát tartogatott számunkra 2023, amit Együtt élhettünk át veletek, általatok. Köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a hosszú úton, ha van kedvetek, tartsatok velünk az Új évben is! Bár tudjuk, hogy rengeteg teendőnk, megoldandó feladatunk lesz még, mi izgatottan várjuk, mit tartogat számunkra 2024.”

Tomika követői, támogatói pedig azonnal billentyűzetet ragadtak. Az ő hozzászólásaikból és a szülők arra adott válaszaiból idézünk.

„Csupa felejthetetlen pillanat! Nagy örömmel tartok Veletek 2024-ben is. Biztos vagyok benne, hogy idén is sok szép pillanat vár Rátok, és kíváncsian várjuk a képeket, videókat Tomikáról. És de jó, hogy összegyűlt a pénz, és új célok indítják az évet!”

– írta egy szimpatizáns.

„Tényleg csupa felejthetetlen pillanat, hihetetlen év volt! Köszönjük, hogy velünk tartasz 2024-ben is az úton! Még mindig felfoghatatlan, hogy sikerült!”

– írta válaszában Tomika édesanyja, Anikó.

„Hajrá 2024 előttetek álló izgalmai és kihívásai! Remélem, hamarosan már a reptérről és aztán már Dubajból posztoltok, hogy mi újság veletek!”

– fogalmazott egy támogató.

„Alig várjuk már, hogy erről írhassunk Nektek!”

– reagált az édesanya.

