Kolbász lekvárral – Összegyűjtöttük a legfurább ételpárosításokat

A magyarok többségének ízlésétől távol áll a sós és az édes keveredése. Bár a világ konyhaművészetében gyakran találkoznak ezek az ízek, mégis nagyon megosztó tud lenni.

Nagyon finom a croissant lekvárral, de vannak, akik az omlettet is dzsemmel eszik – Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egyesek rajonganak érte, míg mások undorítónak tartják. Magyarország egyes vidékein megszokott, hogy a sült húst gyümölccsel tálalják, míg máshol savanyúság dukál hozzá. Németországban például előszeretettel fogyasztják a szalámikat, kolbászokat, felvágottakat is dzsemmel, lekvárral, de a németek egyik kedvenc eledele például – ha hazánkba látogatnak –, a lekváros lángos. Míg mi magyarok inkább a lángos kistestvérét, a fánkot szoktuk előnyben részesíteni, ha lekvárról van szó, de a lekváros kenyér is nagy divat, sokaknak óvodás korukból lehet ismerős, míg mások felnőttként is imádják. Hasonló eledel a vajas-mézes kenyér, szintén a gyerekkorunkat idézi, ám sokan ma is előszeretettel fogyasztják – és nem utolsósorban egészséges is.

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy ők milyen meghökkentő ételkombinációt fogyasztanak előszeretettel. Vajkrémes mézes kenyér, rántott hús lekvárral is sokaknak furcsán hangzik, de a Balaton parti büfésoron szembe jöhet velünk a nutellás lángos is.

Íme néhány érdekes ételkombó, amit olvasóink nagyon kedvelnek – Te ezek közül mit kóstolnál meg?

„Zserbó csemege uborkával”

„Lekváros lángos”

„Képviselő fánk savanyú uborkával”

„Omlett lekvárral”

„Rántott gomba lekvárral”

„Sült szalonna lekvárral”

„Grillcsirke lekvárral”