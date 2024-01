Kiadták a riasztást: brutális szélvihar várható a hétvégén

Hétvégén is folytatódik a tavaszias napközbeni időjárás, amihez az egyre több napsütés is hozzájárul majd. Csapadékmentes szombat és vasárnapunk lesz, csak egy-egy futó zápor fordulhat elő, de az is csak a hétvége első napján. A zavaró tényezőt csak a szél okozhatja majd, ami miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat 3 vármegyére riasztást is adott ki az alábbi szöveggel:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Szombaton a zavaró tényezőt csak a szél okozhatja. Fotó: met.hu

A szeles nap ellenére a hőmérséklet szombaton akár a 10 fokot is elérheti a reggeli fagy után. A nap második felében a nyugati országrész kifejezetten napos lesz, míg északon megnövekedhet a felhőzet. Itt helyenként kialakulhat zápor, északkeleten akár havas eső, hózápor is.

Vasárnap már kelet felé is csökken a vastagabb felhőzet, többórás napsütésre van kilátás mindenhol. Számottevő csapadék egyáltalán nem várható, továbbá az északi szél mozgása is fokozatosan mérséklődik majd. A hajnal nagyon hideg, fagyos lesz, akár –8 fokot is mérhetünk. Ennek ellenére napközben a melegedésnek köszönhetően átlagosan 7 fok lesz majd.