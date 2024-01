„Félelmetes feladatot vállal, aki jósolni kezd, hiszen a másik élete is múlhat rajta” – Természetfeletti tapasztalatairól számolt be Lea jósnő

Néhány hete léptünk át az új évbe, de még mindig sokan kíváncsiak arra, milyen jövő vár rájuk, mit hoz majd az új esztendő. Lea jósnőtől most amellett, hogy választ próbál adni erre a kérdésre, azt is megtudhatjuk, milyen mágiák léteznek, miként zajlik egy jóslás, sőt azt is elárulja, mi a teendőnk, ha valaki rontást, átkot szórt ránk. Glanzer Lea, ismertebb nevén Lea jósnő középiskolás korától kezdve foglalkozik jövendőmondással, de különleges, természetfeletti képessége már korábban megmutatkozott – mondja.

Glanzer Lea évek óta foglalkozik jóslással / Olvasói fotó

Egész kicsi koromtól kezdve különös megérzéseim voltak. Többször előfordult, hogy a szüleimnek mondtam valamit, másnap pedig tényleg bekövetkezett az az esemény

– kezdi Lea. Hozzáteszi: középiskolás korában találkozott egy hölggyel, aki tulajdonképpen médium volt, kártyajóslással foglalkozott. Leát rendkívül megérintették a tőle hallottak, de akkor még nem gondolta, hogy egyszer az ő életében is szerepet kap majd a jövendőmondás. Diplomáját a közigazgatástudomány területén szerezte, hamarosan viszont ismerősi körben jóslásba kezdett, barátaitól pedig időről időre pozitív visszajelzést kapott: minden úgy alakult, ahogyan ő érezte.

Azt fontos tudni, hogy félelmetes feladatot vállal, aki jósolni kezd, hiszen a másik élete is múlhat rajta. Előfordulnak nagyon nehéz, félelmetes helyzetek is, ilyenkor nagyon fontos, hogy megóvjam saját magamat, és ne vigyenek el a rossz energiák.

A jósnő felelőssége rendkívüli, hiszen abban az esetben is igazat kell mondania, ha a megérzése rosszat mutat – ezt a terhet sokan nem képesek elviselni, és összeomlanak. Ugyanakkor nagyon érdekes, de Lea elmondása szerint a kártya abban is segít, hogy az illető megtalálja a kiutat, még a legrosszabb élethelyzetből is. Úgy fogalmaz: az üzeneteket egy természetfeletti dimenzióból, különös erők közvetítik számára, ő pedig minden esetben ezeket a láthatatlan sugallatokat adja át.

A lapok több jelentéssel bírnak, azt pedig nekem kell érezni, hogy az adott helyzetben melyik lesz érvényes. Eddig még soha nem tévedtem

– állítja. Általában krízishelyzetben keresik meg, vagy olyankor, amikor hatalmas változás előtt állnak. Lea különböző szeánszokkal, úgynevezett mágiákkal is foglalkozik, melyek sokszor veszélyesek, kockázatosak is lehetnek. Az egyik legismertebb formája ennek az átok, rontás levétele, melyről most először mesélt lapunknak.

Sajnos gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk, hiszen különleges képesség sem kell ahhoz, hogy valaki megátkozza a másikat. Ebben az esetben bőven elég az ártó szándék és az elszántság, a mélyről jövő gyűlölet, és máris létrejön a sötét energia.

Ilyenkor a megátkozott személy életében szinte egyik napról a másikra elkezdődik a megmagyarázhatatlan, negatív események sorozata. Ezt az állapotot képes feloldani a szeánsza, még mielőtt a helyzet tragikussá fordulna – állítja Lea. Fontosnak tartja kiemelni, bár őt is keresték már meg ártó szándékkal pályafutása során, és ha akarna, képes lenne rontást tenni másokra, ezeket a kéréseket ő kategorikusan visszautasítja.

Lea jósnő azt mondja, arra a helyzetre is tud megoldást, ha valakit elhagyott a párja vagy a szerelme. Úgy fogalmaz: a szertartás elvégzésével az illető helyreállíthatja a vágyott kapcsolatot.

Ebben az esetben a szertartás előtt kártyavetéssel alaposan átvizsgálom a helyzetet, a két ember közti kapcsolatot, de a szerelmi kötés egy rendkívül kritikus pont: előfordul, hogy nem is tudom alkalmazni, olyan ellenállásba ütközöm. Veszélyes is lehet, hiszen aki a kötést kéri, saját magára is súlyt helyez, még ha nem is egy életre, de hosszú évekre. Ugyanakkor rengeteg elégedett ember jelez vissza: gyakran hosszú, kihűlt házasságok javulnak meg, kapnak szárnyra, ha a két ember között egyébként megmaradt a vonzalom.

A jósnő úgy gondolja, életünk nincs megírva teljes egészében előre, sorsszerű események viszont léteznek, melyeket nem tudunk felülírni, vagy csak nagyon nehezen. Hisz a döntés szabadságában, azt mégis úgy gondolja, halálunk időpontja már születésünk pillanatában eldől.

Minden eddiginél fontosabb, hogy optimistán tekintsünk a jövőbe, hiszen nagyon nagy változások előtt állunk 2024-ben. Most abban a korszakban vagyunk, amikor minden változik körülöttünk és mindenhez alkalmazkodnunk kell. Olyan új dolgok vannak készülőben, melyek eddig teljesen ismeretlenek voltak számunkra

– zárja a beszélgetést Lea az idei évre vonatkozó jóslatával, és arra biztatja az olvasókat, ne féljenek szembenézni önmagukkal, sorsukkal, hiszen kellő útmutatással átírhatják, jobbá tehetik önmagukat és az életüket.