Döbbenet: jóslás helyett átkot kapott a magyar nő

Ahogyan a legtöbb nagyvárosban, Nyíregyházán is jelen vannak különböző szélhámosok, akik aljasabbnál aljasabb módszerekkel próbálnak meg pénzt kicsalni a jóhiszemű vagy épp gyanútlan járókelőkből. Így volt ez most is, amikor Brigittát a Búza téren leszólították, és ő szerencsétlenségére belesétált a csapdába. A fiatal nő Facebookon osztotta meg tapasztalatait, amire több százan reagáltak.

A jósnő önkényesen kivett egy 1000 forintos bankjegyet Brigitta tárcájából – Képünk illusztráció (Fotó: Kamil Zajaczkowski)

A Búza téri pékségben leszólított egy nő azzal, hogy mutassam a jobb tenyerem, ő majd jósol nekem

— eleveníti fel a történteket Brigitta, aki nem hitte volna, hogy ez lesz a vége. Miután kinyújtotta a kezét, az állítólagos jósnő rimánkodni kezdett arról, hogy milyen szörnyű sorsa van, még ételre sem jut neki. Brigitta megpróbálta leszerelni a nőt, ám az egyre erőszakosabb lett.

Mondtam neki, hogy karácsony után vagyunk, nincs pénzem. Ekkor mondta, hogy a legjobb barátnőm fog átkot szórni rám, majd kikapta a kezemből a pénztárcát és kivett belőle 1000 forintot

— folytatta a történetét Brigitta, majd zárásként tanácsot kért, ki mit tenne hasonló helyzetben. A kommentekre nem kellett sokat várni. A nő naivságán felbuzdulva záporoztak a kommentek a hasonló esetekről.

Ott ólálkodik. Pont láttam karácsony előtt

— erősíti meg az esetet az egyik kommentelő, majd egy másik a saját bőrén tapasztaltakról is beszámol.

Fotó: Pexels/Pavel Danilyuk (Képünk illusztráció)

Először elkezdett nyájaskodni, majd kibökte, hogy kell neki 1000 forint a jóslásért. Mondtam neki, hogy nem adunk, erre átkozódott. Még a kocsiba is be akart szállni, a pénztárcámat akarta.

Egy másik hozzászóló azt meséli, hogy neki nem akart jósolni a csaló, csupán beküldte a boltba egy bevásárlólistával.

Miután odaadtam neki, háborgott, hogy nem azt hoztam, amit kért. Rosszul esett, mert én segíteni akartam

— írja egy másik kommentelő. Rengetegen írják, hogy ez az iparág már évtizedek óta dívik a környéken, és addig nem is fog megszűnni, amíg vannak naiv emberek. Persze sokan próbáltak meg jobbnál jobb tanácsokkal előállni, a legbiztosabb megoldás az, ha ilyen esetben az érintett értesíti a rendőrséget. Lapunk azonnal felkereste a Nyíregyházi Rendőr-kapitányságot. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.