Hihetetlen: Neoton koncerten szúrta ki soha nem látott ikertestvérét Rita - mindent bevet, hogy megtalálja Máriát

Filmbe illő történetet osztott meg lapunkkal egy 53 éves családanya, Nagy Rita. A Pápán élő asszony ugyanis nem mindennapi körülmények között jött rá, hogy van egy soha nem látott, addig előtte is ismeretlen ikertestvére.

Ritának sejtelme sem volt, hogy van még egy testvére. A Neoton rajongó asszony egy koncertfelvételen fedezte fel hasonmását, akiről kiderült, hogy az ikertestvére Fotó: olvasói

Neoton koncerten szúrta ki hasonmását

Rita ugyanis hatalmas Neoton rajongó, ha teheti, el is megy kedvenc együttese koncertjére. Így tett pár évvel ezelőtt is Győrben, amikor boldogan tombolta végig a zenekar előadását. Azonban ekkor még nem sejtette, hogy az esemény egy remek koncertélménynél jóval többet tartogat számára. Erre csak akkor jött rá, amikor nemrégiben, egy nosztalgikus hangulattól fűtve visszanézte a koncertfelvételt az internetről.

A felvételeket otthon is visszanézem. Ekkor láttam meg a videón egy szakasztott ugyan olyan nőt, mint amilyen én vagyok

- ingatta a fejét hitetlenkedve az asszony. Mint mondta, a titokzatos asszonnyal úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás:

Megdöbbentem, mert először azt hittem, magam látom, de tudtam, hogy nem én vagyok, mert a haja rövidebb volt, nyakláncot és napszemüveget hordott, amit én sosem szoktam

- magyarázta.

Rita kéri, aki bármit tud testvéréről, jelezzen, mert szeretné vele ünnepelni a születésnapját Fotó: Saját/YouTube

Senki nem akart két kislányt örökbe fogadni

Rita az első sokk után sejteni kezdte a hihetetlen valóságot: azt, hogy a felvételen vélhetően a testvérét, mi több, nagy valószínűséggel az ikertestvérét pillantotta meg. Az asszony azonnal nyomozni kezdett, és hamarosan rá is bukkant azokra az információkra, melyek igazolták sejtését:

Kiderült, hogy van egy testvérem, akit még csak nem is láttam, és még a létezéséről sem tudtam. Először ugyan azt mondták, hogy biztosan nem az ikertestvérem, mert sok ilyen nevű ember van, de aztán kiderült, hogy az anyánk és az apánk neve is egyezik

- sorolta a hihetetlen adatokat Rita, aki arról is beszélt lapunknak, hogy gyermekkora nem volt egyszerű, mert a szülei ugyanis lemondtak róla, intézetben nevelkedett, nevelőszülőknél is élt, pontosan úgy, ahogy ismeretlen testvére is.

"Megszülettem és eldobtak, ahogyan ő is. Megtaláltam azokat a papírokat is, melyeken az van, hogy két gyermeket egyszerre senki nem akar örökbe fogadni, ezért különböző helyre kerültünk, valószínűleg elszakítottak minket. Viszont voltunk egyszerre egy helyen, egy balatonkenesei intézetben. Itt volt egy testvértalálkozó is, ahol kiderült, hogy Mária kérte, hogy vigyenek el engem hozzá, de ez hozzám soha nem jutott el, így el sem mentem - mondta keserűen a családanya.

Testvérével szeretné ünnepelni születésnapját

Bár két másik testvérét ismeri és jó viszonyt ápolnak, nem szeretne lemondani Máriáról sem:

Hihetetlen, hogy ott állt mögöttem azon a koncerten, pár sorral arrébb, és még csak nem is tudtunk egymásról. Úgy érzem, hogy egész életemben hazugságban éltem, hiszen eltitkolták őt előlem

- mondta szomorúan. Így Rita most arra tette fel az életét, hogy megtalálja Máriát:

54 éves leszek, és szerettem volna a karácsonyt már vele ünnepelni, vagy legalább mostanra, a január 25-i születésnapomra egy találkozást kapni ajándékba. Nem vagyok már fiatal, így a további életemet szeretném vele is tölteni, megismerni

- szögezte le.