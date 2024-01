Hidvéghi Balázs: Az Európai Parlament szélsőséges irányba mozdult el

„Az Európai Parlament (EP) szélsőséges irányba mozdult el, a legalapvetőbb demokratikus szabályokat rúgják fel, nemcsak Magyarországot támadják, hanem az Európai Bizottságot is azért, mert tárgyal vagy megállapodik Magyarországgal bizonyos kérdésekben” – jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

„Az Európai Parlament szélsőséges irányba mozdult el ” – mondta Hidvéghi Balázs(Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, az európai együttműködés alapjait kezdi ki, hogy az EP képtelen elfogadni: Magyarország álláspontja eltér a testületétől „a legforróbb kérdésekben”, mint a háború vagy Ukrajna támogatásának ügye, illetve olyan morális témákban, mint az LMBT-propaganda, a gyermekvédelem.

A politikus hangsúlyozta, az eltérő véleményekkel együtt kell tudni élni, az, hogy Magyarországot a szavazati jog elvételével fenyegetik „már mindennek a vége”.

Az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozata – amelyet a magyar „dollárbaloldal” EP-képviselői is megszavaztak – pusztán nyomásgyakorlás, „részben a kampányt jellemző hangoskodás” – mondta. A szavazati jog megvonását az Európai Bizottság vagy a tagállamok egyharmada kezdeményezhetné, majd erről a tanácsban egyhangú döntésnek kellene születnie. Ezekre gyakorlatilag nincs reális esély – jelentette ki a képviselő.

Hidvéghi Balázs szerint az EP-ben folyó vitát személyeskedés, teljesen megalapozatlan, szélsőséges kijelentések és más véleményének a teljes elutasítása jellemzi. Ebben felismerhető „a Soros-hálózat működése” – tette hozzá. Ez a hálózat különböző szervezeteken, aktivistákon keresztül beépült az európai intézményekbe: a parlamentbe, az unió bíróságába vagy a strasbourgi emberjogi bíróságba, egyre erőszakosabban lép fel a más véleménnyel szemben, az alapvető toleranciát sem gyakorolja már, és megbélyegez mindenkit, aki a sajátjától eltérő véleményeket fogalmaz meg – fejtette ki.

A képviselő kitért arra is, hogy közben a legfontosabb társadalmi, politikai kérdésekről Nyugat-Európában nem kérdezik meg az emberek véleményét. Az átlagember, a szavazópolgár azzal szembesül, hogy megkérdezése nélkül alapvető változásokat erőltetnek a migráció, a társadalom megváltoztatása, az LMBT-témában vagy a háború kérdésében – mondta.

Ami Brüsszelben folyik, az nem tükrözi az emberek többségének véleményét, Brüsszel „magába zárkózó, ideologikus, erőszakos központtá vált” – jelentette ki a politikus, hozzátéve: ez ellen fel kell lépni. Mint mondta, ennek egyik eszköze Magyarországon, hogy megkérdezik az embereket, ezért tartanak nemzeti konzultációt, melynek most zárult le egy újabb, nagyon sikeres köre.

Az EP-képviselők azért támadták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és a bizottságot, mert részben megállapodásra jutott Magyarországgal, amivel elismerte, hogy a jogállam rendben van és jól működik – közölte Hidvéghi Balázs. Hozzátette: nem akarják, hogy ilyen, akár kisebb megállapodások vagy sikertörténetek jöjjenek létre, mert annyira ellenségesek, annyira elfogultak Magyarországgal szemben.

Kitért arra, hogy eközben az Európai Tanács a következő napokban nagyon fontos döntés előtt áll, mivel határozni kell Ukrajna támogatásának módjáról. Az Európai Bizottság korábban 50 milliárd eurós, négy évre előre megajánlott pénzösszeget javasolt, ami a költségvetés módosítását jelentené. Magyarország ezzel szemben azt mondja, sokkal jobb lenne ezt nem közös kölcsönfelvétellel, hanem az uniós büdzsén kívül megtenni, és inkább rövid távra adni, hiszen nem tudni, hogyan alakul a háború, mi lesz a fronton, mi lesz a politikai életben – mondta Hidvéghi Balázs, akinek szavait a Ripost idézte.