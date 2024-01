Orbán Viktor: Nincs az a pénz, amiért mi LMBTQ-aktivisták kezére adnánk a gyerekeket

Intenzív év elé nézünk

Orbán Viktor azzal kezdte az interjú, hogy sűrű év lesz a diplomáciai szempontól 2024.

Jövő héten érkezik a moldovai kormányfő, mindezzel párhuzamosan zajlik az uniós elnökségre való felkészülés.

Kiemelkedő esemény volt a szlovák kormányfő érkezése, mert negyedszerre választották meg, és 33-szor volt már kétoldalú találkozó - tette hozzá. Örülök, amikor egy régi harcos visszatér - mondta Orbán Viktor.

Az új román kormányfő is komoly lehetőséget tartogat az együttműködésre.

Határátkelők

Mára csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak. Mostanra sikerült 40 határátkelőt létesíteni a szlovák-magyar határon - mondta a kormányfő, majd hozzátette, ha a határ összeköt az jó.

Most egy munkacsoport dolgozik azon, hogyan lehetne tovább fejleszteni a szlovák-magyar határon élők helyzetét.

Miért fontos Vietnam?

A Nyugatnak megkell értenie, hogy nem egyedül diktálja a gazdasági élet szabályait - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy a világ 10 leggyorsabban fejlődő országa között található Vietnam, éppen ezért fontos a kapcsoltok fejlesztése.

Nagy gazdasági potenciál van, és jól alakul az együttműködés. Most azon dolgozunk, hogy a kereskedelem mellett a beruházások is felfutnának - tette hozzá.

A magyaroknak is van nemzeti büszkesége, és a vietnamiak is óriási nemzeteket vertek meg, és sohasem adták fel

- hangsúlyozta a kormányfő. "Szívélyes és eredményes találkozón vagyunk túl a vietnami féllel."

"Nincs aza pénz, amiért ezt engednének"

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy választások jönnek az unióban is, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. Amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni, és ez Brüsszel. Az emberek nem értik azt a brüsszeli nyelvet, amit beszélnek, és el kell kezdeni egyenes beszélni, és ez történt most – mondta a kormányfő. Ursula von der Leyen is elmondta, hogy mi a bajuk a magyarokkal: nem engedik be a migránsokat, és az LMBTQ-aktivistákat az oktatási intézményekben.

Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat, és beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolába.

Erről fog szólni az uniós választás

A háborúról, a genderről és a családról fog szólni az uniós választás - mondta Orbán Viktor.

Világosan kiderült, hogy mellébeszélés volt a jogállamiságról szóló beszéd. Maga Brüsszel ismerte el a hazai igazságszolgáltatási rendszer és a közbeszerzések területén való előrelépéseket, és jó működését.

A háború, a gender és a migráció a valós probléma, és ezekben az ügyekben nem fogunk engedni - tette hozzá.

Nemzeti konzultáció

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar nemzet esetében a mély nemzeti gondolatok nagyon erősek, és ezt bizonyítja a nemzeti konzultáció is

Az, hogy több mint 1,5 millió ember visszaküldte az íveket, az nem egyszerűen pozitív visszhangot váltott ki, hanem akciót váltott ki. Óriási előnye ennek a közösségnek, hogy 1000 év után is megvan a nemzeti tudat

- ismertette a kormányfő. Mindezt Nyugaton nacionalizmusnak nevezik.

A tavalyi év különösen nagyon nehéz volt, meggyötört minket a tavalyi év, de sikerült túljutni ezen. Az egész nemzeti konzultáció a közös cselekvés képessége miatt volt fontos - mondta a kormányfő.

A magyar gazdaság az uniós pénzek nélkül is válságállóan működik

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2023-ban kiderült, hogy a magyar gazdaság az uniós pénzek nélkül is válságálló.

Mind a COVID, mind az inflációs válságot sikerült leküzdeni. Ebben az évben a gazdasági növekedés tekintetében szép jövő előtt állunk uniós színtéren.

Nem egy nagy összeg a magyar gazdaság méreteihez képest az uniós forrás – ismertette a kormányfő. A második tanulság, hogy az uniós pénzek inkább csak gyorsítanak minket.

Hat év helyett három év alatt sikerült végrehajtani a tanári béremelést.

Vonzó a tanári

A kormányfő arról is beszélt, hogy a béremelés révén javulni fog a tanárok teljesítménye is. Bízik benne, hogy egy vonzó pálya lesz a tanári a magasabb fizetések révén, és több lesz a férfi lesz a tanári pályán.

Jó lenne, ha az 50-50 százalékos visszaállna.

Érkezik a 13. havi nyugdíj

Orbán Viktor elmondta, hogy a béremelés jó dolog. Az ápolók területén egy hosszabb béremelési program záródik, és márciusban leszz egy 20 százalékos emelés - tette hozzá.

A 13. havi nyugdíj esetében idén is meg fogják kapni az érintettek a pénzt a megszokott rendben.

Senki nem tudja, milye inflációs rendszer lesz a világban, folyamatosan egyeztetek az érintettekkel, így a jegybankelnökkel is.

Egyensúly

Orbán Viktor szerint 2024-ben meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a növekedés támogatása és az infláció féken tartása között. A gazdasági növekedés felelőse a gazdasági miniszter, és ezt neki meg kell oldania - zárta gondolatait a kormányfő.