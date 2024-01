Havazás miatt adtak ki riasztást a világ legforróbb pontján

Egyre szélsőségesebb dolgokat produkál az időjárás: a Halál-völgyet, ahol a Földön valaha mért legnagyobb forróságot regisztrálták a múltban, most vastag hótakaró boríthatja be.

Fotó: Pexels

A Kalifornia és Nevada határán lévő helyen van a Furnace Creek Ranch, ahol 1913. július 10-én 56,7 Celsius-fokot mértek, ami globális hőmérsékleti rekord. Jelentősebb havazásról itt utoljára több mint száz évvel ezelőtt számoltak be, akkor is alig több mint egy centiméternyi hó esett. Azóta csak nyomokban láttak itt havat, utoljára 1974. január 5-én, tehát pont fél évszázada.

A WXCharts meteorológiai modellező szolgálat szerint január 17–18-án megtörik a jég: tíz centiméternyi hó eshet – írta a Newsweek. Persze semmilyen időjárási előrejelzés nem száz százalékig megbízható, és időjárás szempontjából ez amúgy is rendkívül szélsőséges vidék: tavaly nyáron a Hilary nevű trópusi vihar zúdított egy nap alatt egyévnyi esőt a Halál-völgy Nemzeti Parkra, villámáradásokat okozva, amelyek miatt le is kellett zárni a területet. Évi átlagban egyébként itt alig öt centiméter csapadék szokott esni, a tízcentis hó már csak ezért is lenne elképesztő furcsaság.

A kemény mínuszok egyébként hamarosan hozzánk is megérkeznek: idehaza vasárnap mondhatunk búcsút az enyhe télnek, és a jövő héten már napközben is fagyok lehetnek hófúvással és ónos esőkkel.