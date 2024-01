Ennél csodásabb látványban mostanában nem lesz részed, ha az égre pillantasz

A januári égbolt igazán kegyes lesz a különös égi jelenségek kedvelőinek. Megfigyelhető lesz a fantasztikus állatövi fény is, mely halvány, fehéres színű, kúp alakú fénytünemény. Napnyugta után a nyugati, napkelte előtt pedig a keleti égbolton lesz látható ezekben a napokban.

Végre látható lesz az állatövi fény – Képünk illusztráció (Fotó: Mindaugas Gaspa)

A trópusokon sokkal jobban látható és tündöklőbb az állatövi fény, de most kis szerencsével Magyarországon is szemügyre lehet venni. Még a csillagképek között kevésbé jártas szemlélő is könnyen észreveheti, ezért is nevezik olykor a trópusi éjek állandó díszének.

Ha az idő is kegyes lesz hozzánk akkor január utolsó napjaiban megfigyelhető lesz az állatövi fény. Jellegzetessége, a balra dőlő kupolája a délnyugati égen. Aki látni szeretné, az napnyugta után néhány órával keresse. Csak a településektől távol és fényszennyezettségtől mentes égbolton lesz jól látható egészen áprilisig. Az időjárás miatt manapság nagyon ritkák az igazán derült esték. Ezért ha jók a látási viszonyok, akkor azt érdemes kihasználni a szemlélődésre.

Ismertetőjegyei, hogy a fényessége a Nap iránya felé erősödik, távolabb már csak keskeny, igen halvány fényhíd formájában sejteti magát.