A fél ország egy budapesti taxis pofátlanságán röhög, hihetetlen dolgot művelt – Képek

Amikor az ember azt hinné, hogy már mindent látott, rá kell jönnie, hogy mégsem. Ugyanis egy hihetetlenül kreatív, de legfőképp „pofátlan” tettet hajtott végre egy budapesti taxis a főváros VII. kerületében: túl lusta volt keresni magának egy parkolóhelyet az autókkal zsúfolt kerületben (vagy pedig csak úgy döntött, elege van az állandó keresgélésből), így csinált egy sajátot.

A pofátlanság netovábbját követte el egy taxis / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ezt követően fogta magát és létrehozott egy hamis, elektromosautótöltő-állomást saját magának. Ehhez pedig egy zöld festéket is beszerzett, majd egy kábelcsatornát is lefektetett a kocsijához. Mindezt még egy saját, „várakozni tilos” táblával is megspékelte.

Minderről a Járda a gyalogosoké Facebook-közösség számolt be:

A pofátlanság teteje: kisajátított magának egy parkolót a 7. kerületben élő taxis. Saját kezűleg zöldre festette a parkolóhelyet, gyalogosokat akadályozó kábelcsatornát tett a járdára, és még egy saját »várakozni tilos« táblát is kitett!

– írják feldühödve, jogosan.

Időközben kiderült, hogy a pofátlanságnak annyira híre ment, hogy a taxisofőr fogta magát és visszafestette fehérre a parkolóhelyet, illetve a konnektort is leszerelte az épület faláról. A történet először a Redditre került fel.