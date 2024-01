Áldatlan állapotok a pesti társasházban: Négyszer cseréltek kaputelefont 2023-ban a lakók

Elviselhetetlen lett az élet a józsefvárosi Dankó utca 22.-ben, az egykor szebb napokat is megélt társasházban a lakók napi szinten találkoznak dolgukat intéző hajléktalanokkal, drogosokkal az egyébként zárt lépcsőházukban. Legutóbb egy babakocsit lovasítottak meg, egy elhagyatott önkormányzati bérlakást pedig rendszeresen feltörnek.

Magukra maradtak a Dankó utca 22.-ben élő tulajdonosok, a Pikó András vezette önkormányzat kontrollálatlanul olyan bérlőknek adta ki a szomszédos ház lakásait, akik együttélésre alkalmatlanok (Fotó: Metropol)

A házban főleg idősek laknak, Anna, mint mesélte, nem mer szólni a hívatlan, gyakran illuminált vendégeknek, inkább rácsot szereltetett fel a lakására, és sietve közlekedik a lépcsőházban.

Odaszólni nem mer az ember, mert aztán ki tudja, holnapután idejön balhézni velem. Sajnos nem mindenkinek van pénze rácsot szereltetni a lakására, a múltkor egy babakocsit vittek el így. Pedig én figyelmeztettem a kismamát, hogy ne hagyja kint. Aztán itt van ez az önkormányzati üres lakás. Hiába zárták le, rendszeresen feltörik. Tudják, hogy üres. A probléma az, hogy a szomszédos önkormányzati házban gyanús alakok élnek, akik átjönnek a lépcsőházunkba, hogy beadják maguknak a drogot. Emellett pedig az önkormányzat olyan bérlőknek adta ki a lakásokat, akik ordítoznak, a kertet használják nappalinak. Kiraknak egy kanapét, esznek, isznak, mulatnak, hangoskodnak. A srácaik azzal szórakoztak, hogy focilabdával lerugdossák a tűzfalunk cserepeit. Ezért komoly összegű bádogosmunkát kellett fizetnünk. Ha rájuk szólunk, ocsmány hangnemben elküldenek melegebb éghajlatra

– panaszolta Anna, aki a ház többi tulajdonosával négyszer cseréltetett kapucsengőt, a randalírozók ugyanis négyszer törték össze a berendezést 2023-ban.

A lelakatolás ellenére is renderesen feltörik az üres önkormányzati lakást (Fotó: Metropol)

Pikóék nem foglalkoznak sem a bérlőkkel, sem a tulajdonosokkal

„A levelesládákat is a belső lépcsőházba kellett áttennünk, mert mindig feltörték a kéretlen vendégek. Számtalan közmeghallgatáson jeleztük az egész problémakört a kerület vezetésének, de nem történt semmi” –mondta Kozma Lajos. A közös képviselő kitért arra is, hogy 2-3 éve patkányokkal is küzd a ház. Idén hat alkalommal kértek irtást. „Mivel a szomszéd önkormányzati épületben nem kérnek irtást, így ismétlődik a probléma, nem tudjuk kiirtatni rendesen a rágcsálókat. Nem tudunk hová fordulni segítségért” – tájékoztatott.

A Dankó utca 20. épületét az előző városvezetés újíttatta fel, még 2014-ben, most így néz ki (Fotó: Metropol)

A szomszédos önkormányzati bérház, azaz a Dankó utca 20. jelenleg durván lelakott, pedig alig tíz éve újíttatta fel az akkori fideszes városvezetés.

A választások óta, tehát az elmúlt négy évben nem foglalkozott az épülettel a baloldali testület. Semmit nem csináltak. A vakolat mállik szét, a kaput simán be lehet nyomni, ha nekifekszik az ember. Az általuk ideköltöztetett bérlők csak randalíroznak, az épület pedig pusztul lefele. A közelmúltban például az általunk kezelt szomszéd társasház fala egy itteni vízcsap miatt ázott el teljesen, egymillió forintot kellett költeniük a tulajdonosoknak a fal lekezelésére

– magyarázta a közös képviselő. Majd hozzátette: „Az önkormányzat a szomszédos ház okozta károkba sem szállt be anyagilag. Annyira rossz a helyzet, hogy még az előző városvezetés által kiírt pályázatok sem állnak rendelkezésre, Pikó Andrásék megszüntették őket. Pedig korábban három pályázaton is nyertünk, és az önerőnk mellett a csatornarendszertől kezdve, amit csak lehetett, felújítottunk, hogy élhetővé váljon az épület összesen 14 millió forintból. Most szinte semmilyen segítség nem áll rendelkezésre, nincsenek pályázatok sem. Ami van, az pedig használhatatlan...”