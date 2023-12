Nagy a veszély a hideg miatt: ezt kell tenni, ha fagyoskodó fedél nélkülit látsz

A hideg téli idő különösen veszélyes az utcán élők számára. Ilyenkor hatalmas figyelmet kell fordítani rá, hogy aki szeretné, az meleg helyen tudja álomra hajtani a fejét.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a nap 24 órájában segítenek a rászoruló embereknek / Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti diszpécserszolgálatának telefonszámára érkező hívások a hideg időben megszaporodnak. A karitatív szervezet utcai gondozószolgálata segítséget és elhelyezést ajánl fel minden esetben az érintettnek. Hajléktalanszállóik kihasználtsága 90 százalékra emelkedett a havas és fagyos időszakban, de még mindig van hely azoknak, akik fedél alá, melegbe szeretnének menni.

A Máltai Szeretetszolgálat utcai gondozószolgálatainak munkatársai reggel 8 és este 22 óra között kilenc gépjárművel járják a fővárost, hogy a közterületen tartózkodó hajléktalan embereknek segítsenek, vagy menedékhelyre szállítsák őket. Krízisautójuk pedig az éjszakai órákban tart ügyeletet.

A parkokban, kapualjakban, aluljárókban, illetve a fővárosi környéki erdőkben meghúzódó hajléktalan emberek nagy része valamilyen segítséget elfogad, de sokan vannak közülük, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a helyszínen maradjanak. A legtöbb hívás a környéken lakóktól és a járókelőktől érkezik.

A szeretetszolgálat munkatársai naponta több mint 600 emberrel találkoznak Budapesten.

A tegnapi nap folyamán is számos rászoruló embernek nyújtottak segítséget munkatársaink. A Villányi úton egy hetven év körüli asszonyt minden nap egyszer meglátogatnak, aki fedett megállókban és kapualjakban tölti a napjait

– mondta el a Metropolnak Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

Ennek a hölgynek takarót és élelmet visznek az utcai gondozószolgálat munkatársai. De nem hajlandó bemenni a szállóra, és mivel ha egy hajléktalan embernek a tudata tiszta, akkor a munkatársaink nem kényszeríthetik erre

– folytatja Tamás, akinek a munkatársai még így sem hagyják magára az idős hölgyet, minden nap a meglátogatják. Ez már a napi rutinjukhoz tartozik. De szerencsére nem minden esetben utasítják el az elszállásolást a fedél nélküli emberek.

Aki nem fogadja el a menedéket, annak is visznek meleg italt, élelmet. / Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A minap a harmadik kerületbe kellett menniük egy amputált lábú férfihoz. Ez a középkorú férfi szerencsére elfogadta a segítséget, és a Máltai Szeretetszolgálat Feszty Árpád úti intézményébe szállították, ahol kapott tiszta ruhát, ételt és egy kerekesszéket is. Ezt követően egy akadálymentesített otthonban helyezték el. Ezen a szállón akár hosszabb időre is maradhatnak az otthon nélküli emberek. Itt egy helyen van az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő, és lehetőség van mosakodásra és étkezésre, mosásra, sőt internetezésre is. A szolgálat munkatársai zsíroskenyeret és forró teát is adnak a rászorulóknak. Ezek a szállások az év minden napján üzemelnek, de a téli időszakban a Máltai Szeretetszolgálat még nyit újabb helyeket is az elszállásolásukra.

A szeretetszolgálat munkatársai sok nagyon megható esettel találkoznak. A hétvégén egy lakásban lakó idős hölgy hívta munkatársaikat a 12 kerületben egy férfihoz. Ez a férfi már régi szereplője a budapesti hajléktalanellátásnak. A hölgy kiváltotta a férfi gyógyszereit, majd felhívta magához a lakásba és még vacsorát is adott neki. De ezután helyesen járt el, amikor felhívta a diszpécserközpontot. A riasztások esetén nagyon fontos a megfelelő cím és helyszín megadása, hogy könnyen meg lehessen találni az utcán élő rászorulókat. Ilyenkor a kevés információt tartalmazó válaszokból is le tudják szűrni a megfelelő következtetést, ami nagyon fontos, hogy megtalálják a hajléktalan embereket az utcán. Fontos: a szolgálat számára nem igazi segítség, ha csak a villamos ablakából lát valaki egy földön fekvő embert. Ezekben az esetekben az a helyes eljárás, ha odamegyünk hozzá és megkérdezzük tőle, mi a baja, miben lehet neki segíteni, majd ezekkel az információkkal és a pontos helyszín megjelölésével kell értesíteni a diszpécserszolgálatot.