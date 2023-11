Tíz tonna papíradományt kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Azt gondolom, hogy az az emberfeletti erő, ami a máltai szeretetszolgálat minden önkéntesében és dolgozójában benne van, az az emberi életet méltóságban gondozza. Ez számunkra nemes érzés és ezt támogatni is nagyon jó érzés. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindebben követendő példát mutat. Mi ötödik éve támogatjuk a szervezetet és megígérhetem, hogy a jövőben is ezt fogjuk tenni, másnak is ezt ajánlom. Fantasztikus amikor látom azokat az időseket vagy rászorultakat, vagy korábban a gyerekeket, akiket támogattunk, nagyon jó érzés a szemükbe nézni, látni a csillogást. Látni, hogy legalább arra az egy perce örömet tudunk csalni az életébe