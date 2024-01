A német gazdáknak végleg elegük lett, már a kormány bukását jósolják

A tiltakozó német gazdák egyre többször azt írják a traktoraikra: "Die Ampel is kaputt", azaz a hárompárti, közlekedési jelzőlámpának gúnyolt kormánykoalíciónak vége. Vagy, hogy az "jelzőlámpa" elpusztítja Németországot.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ahogy Európa több országában, úgy Németországban is folytatódnak a gazdatüntetések. A leállások több ezer embert érintenek, a szakértők pedig úgy számolnak, hogy a tiltakozások akár egymilliárd eurós kiesést is okozhatnak a német gazdaságnak. Jó hír viszont az utasoknak, hogy a vasutassztrájk a tervek szerint hamarabb véget érhet.

Rendőri kíséret mellett, dudálva és világítva vonult fel több mint 300 német gazda pénteken Brandenburg tartományban. Minden irányból a német főváros felé haladtak.

A gazdák a gázolajtámogatás megvonása miatt demonstrálnak. Most 250 traktorral tüntettek a kormánypártok pártközpontjai előtt. Molinóikra azt írták: senki sem tud enni nélkülünk.

„Szörnyű helyzetben vagyunk. Annyi probléma van most mindenhol, egyszerűen ez már nem működik, nem folytathatjuk így tovább” – mondta elkeseredve a kezdeményezés egyik vezetője.

A német termelők az ország több pontján is tartottak hasonló akciót.

Mainzban is traktorral vonultak fel, ahol a szövetségi gazdasági miniszter csütörtökön beszélt ugyan a gazdák képviselőivel, de ez sem hozott áttörést. A 2024-es költségvetés ugyanis egyelőre nem tartalmazza a gazdák által kért támogatást.

Amíg az utcákon elégedetlen termelők demonstrálnak, Berlinben egész hétvégén zajlott a Grüne Woche, vagyis a legnagyobb hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági kiállítás és vásár. A tüntetések miatt azonban idén jóval kevesebb volt a látogató, így a magyar kiállítók is csalódottak.

A nemzetközi vásáron a német gazdák is ott voltak. Köztük olyanok is, akik a tüntetéseken is részt vesznek. A kiállítás az első naptól kezdve nehézségekbe ütközött, a tüntetők ugyanis blokád alá vonták a környéket.

„Mi is ott voltunk a gazdatüntetésen. Nem egyszerű a helyzet, a táp is drágább lett. A gázolaj-támogatás megvonása újabb pont, ami érint bennünket. Újabb és újabb összegeket veszítünk, ez így nem mehet tovább” – panaszkodott egy férfi.

Fotó: Christian Charisius

Németországban szerdától a vasút is leállt. A mozdonyvezetők szakszervezete hatnapos sztrájkot hirdetett. Leállt a teher- és a személyszállítás is.

A német vasutasok a munkaidő csökkentése mellett magasabb bért is követelnek. Tavaly november óta ez már a negyedik munkabeszüntetés, amit a német mozdonyvezetők szakszervezete kezdeményezett. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez akár milliárdos károkat is okozhat a német gazdaságnak.

„A dolgozók arra panaszkodnak, hogy az infláció, az energiaválság következtében jelentősen romlottak az életkörülményeik. Tehát ők mindenképpen béremelést szeretnének, havonta átlagosan 550 eurót, szeretnének egy infláció kiegészítő, egy inflációpótló prémiumot. Illetőleg heti három órával kevesebbet szeretnének dolgozni ugyanazon bér megtartása mellett” – mondta el Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója.

A bérek és a munkaidő miatt hónapok óta tart a vita. A mostani leállás az eddigi leghosszabb lett volna, eredetileg hétfő estig hirdették meg. Csakhogy közben mégis tárgyalóasztalhoz ülnek, így a sztrájk várhatóan hamarabb lezárul. A teherszállításban vasárnap este 6-kor újraindult a forgalom, a személyszállításban pedig – legalábbis a szakszervezet mostani jelzése alapján – az utolsó információk szerint hétfőn hajnalban véget ért a sztrájk