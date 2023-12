„Teljes erőből combon térdelt” – brutálisan megtámadták Budapesten Nikolettet

Retteg a környékre menni Nikolett, miután csütörtökön a reggeli órákban egy zavart 30 év körüli férfi rátámadott a Szent László Általános Iskola mellett. A férfi az egyik kapualjban várakozott, és Nikolett szerint csak arra várt, hogy valaki kijöjjön az ajtón, hogy ő bemehessen rajta.

Több erőszakos esetről is beszámoltak a Facebookozók. Fotó: Sayan Puangkham / Shutterstock

Egy férfi a kapualjban várakozott a Halom utcán, és ahogy meglátott engem elfordult. Mikor odaértem, megdöbbenésemre teljes erőből combon térdelt

— emlékezik vissza a fiatal nő, majd elmeséli, hogy a sokk hatására azonnal ordítozni kezdett, mire a férfi illetlen szavakkal ráripakodott.

Ez a férfi roppant idegesnek és zavartnak tűnt. A környékbeli sétányon is gyakran látok csapatba verődve harmincas férfiakat, akik kéregetnek és szerintem szer használata alatt állnak

— magyarázza lapunknak a fiatal nő, akit már korábban is löktek meg a környéken teljes erőből. Nikolett szerencsére kisebb sérüléssel megúszta a találkozást, ám combját még továbbra is fájlalja. A fiatal nő egyelőre tart attól, hogy a környékre menjen, de amiatt jobban aggódik, hogy esetleg mással is megtörténhet hasonló eset, vagy akár nagyobb baj is történhet. Úgy döntött, egy Facebook-csoportban is megosztja tapasztalatait, hátha ezzel felhívja a környékbeliek figyelmét a veszélyre. A bejegyzés alatt persze azonnal záporoztak a hasonló történetek.

Egy hölgy ma reggel azt mesélte nekem, hogy egy fiatalember, barna bőrdzsekiben majdnem a villamos alá lökte. Minden ok nélkül hátba vágta és előrelökte

— írja az egyik felháborodott kommentelő, majd többen is hasonló esetekre hívják fel a lakosok figyelmét. Nikolett szerint ezek az esetek aggasztóak, ha van köztük összefüggés, ha nincs. A nő tragédiától tart, így feljelentést tett a rendőrségen.

A fiatal nő könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. Képünk illusztráció. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Sajnos az első sokk miatt nem hívtam azonnal a rendőrséget, csak fél órával a történtek után. Abban bízom, hogy esetleg az utcán lévő térfigyelő kamera rögzítette az eseményeket

— zárja Nikolett, aki szerint a zavart férfi kimondottan a Halom utca 15-be szeretett volna bejutni, mert, amint kinyílt az ajtó, mindenen átgázolva be is ment rajta. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik cikkünk megjelenéséig még nem küldték meg válaszukat. Azt, hogy az esetek között van-e bármilyen összefüggés, vagy, hogy történt-e bűncselekmény a Halom utca 15. szám alatt, egyelőre nem tudni. A rendőrség válasza után frissítjük cikkünket.