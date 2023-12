Támadnak a mínuszok, brutális hideghullám közelít felénk!

Egy olyan veszélyes hideghullám közelít felénk, mely hatására akár 1-2 óra alatt halálra fagyhatsz. A közelgő veszélyre figyelmeztet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Veszélyes hideghullám közelít felénk – Képünk illusztráció (Fotó: Zalai Hírlap)

Nyakunkon az első idei komolyabb hideghullám, ami egyáltalán nem veszélytelen

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Az ország eldugott területein –10 Celsius-fok közelében is lehet majd a hőmérséklet. Az ilyen hideg levegőben már az öltözködésedre és a bőröd állapotára is oda kell figyelned! Az Országos Meteorológiai Szolgálat heti előrejelzése szerint kedden akár –9, pénteken –10 fokot is mérhetünk Magyarországon.

Kemény mínuszok várhatók a héten (Fotó: met.hu)

A hóval borított területeken reggelre –10 Celsius-fok várható hétfőn. Mindenhol komoly fagyokra és nap közben is legfeljebb fagypont közeli hőmérsékletre van kilátás.

„Az elmúlt napokra jellemző változékonyság hétfőre, december 4-re némiképp csökken. Lesznek olyan területek, ahol nagyobb széllökésekre azonban még kell számítani. Ezt az öltözködésnél is figyelembe kell venni” – javasolja dr. Pintér Ferenc. Hideg, szeles, télies időre kell öltözni, ami a bőröd és az ajkad is könnyedén kiszárítja.

Ennek a hideghullámnak nagyon komoly veszélyei vannak. A –10 Celsius-fok körüli hőmérséklet már olyan, hogy egy magatehetetlen ember 1-2 óra alatt halálosan kihűlhet

– fejtette ki a szakember. S mint látható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében: kedden –9, a hét második felében pedig –10 fokos hideg várható!

A folyamatos, nagy hidegben a fűtetlen, illetve minimálisan fűtött lakások is veszélyesek, mert rendkívül le tudnak hűlni és hosszú órákig is eltarthat, mire megfelelő, az embernek komfortos hőmérsékletre melegszenek. A hideg idő miatt a vérnyomás és a keringési probléma a leggyakoribb, de a szívpanaszok és ízületi panaszok is előfordulhatnak.

Kedden erősen felhős lesz az ég. Eleinte északkeleten fordul elő hószállingózás, majd nyugaton, északnyugaton fordul elő vegyes halmazállapotú csapadék. Maximum: +1, +3 fok valószínű.

Szerdán, Mikulás napján erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható csapadék: északnyugaton, északon inkább havazás, havas eső, máshol eső, zápor. Reggel –2, délután +3 fok körüli értékeket mérhetünk – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.