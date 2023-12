Piacon vette a csirkét, kínhalált halt – figyelmeztetést adott ki a WHO

Az elmúlt években sok nehézséggel kellett szembenéznünk. Több háború is kitört, közvetlen szomszédságunkban pedig jelenleg is zajlik a véres ukrán–orosz háború. Az unió szankciói miatt Európában hatalmas lett az infláció – nagyon magas áron kapjuk a nyersanyagokat, ez pedig minden árszabásra befolyással van. A háború közvetlenül azután tört ki, hogy lecsengett a XXI. század eddigi legnagyobb világjárványa, a Covid. Ha azonban kicsit visszatekintünk a múltba, emlékezhetünk, hogy nem is olyan régen még a madárinfluenza szedte az áldozatait. Most úgy tűnik, a szörnyű vírus visszatért.

Több halálos áldozat is volt az utóbbi időben Fotó: Pixabay.com

A The Sun értesülései szerint egy 33 éves kínai nő ellátogatott egy szecsuáni nedves piacra, és élő csirkét vett. A keleti nedves piacok jelensége igen vitatott sok szempontból. A WHO szerint az ember egészségére is súlyosan károsak, hiszen számos betegség terjenghet itt, emellett állatok tízezrei szenvednek egy-egy ilyen piacon, ameddig le nem vágják és meg nem eszik őket (és nem, nem csupán csirkékre kell gondolni). Sokan a kínai nedves piacokat teszik felelőssé a Covid kirobbanása miatt, most pedig talán egy régi-új betegség robbant ki.