Kitört a pánik: védőfelszereléses tudósok lepték el az utcákat, jön az újabb világjárvány?

Egyre több a „rejtélyes tüdőgyulladásos” eset Kínában, és most már aggodalomra ad okot, hogy a betegség továbbterjedhet. A kórházak „telve vannak beteg gyerekekkel”, ahogy a betegség – amely akár halálos is lehet – terjed. A Pekingi Barátság Kórház gyermekgyógyászati ​​osztályának egyik alkalmazottja azt mondta, hogy még a sürgősségi esetekre is 24 órát kellett várni, annyira tele vannak a kórházak.

Fotó: Twitter

Eközben védőruhába öltözött emberek lepték el az utcákat, nem kis pánikot keltve ezzel. A szakemberek fertőtlenítik az iskolákat, hogy lassítani tudják a járvány terjedését. A New York-i blogger, Jennifer Zeng hátborzongató felvételeket tett közzé a közösségi médiában, ahol az elhagyott folyosókon és osztálytermekben járőröző tisztviselők fertőtlenítőszert permeteztek.

A pekingi tisztviselők szerint nem kell tartani egy újabb világjárványtól, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) azonban más véleményen van.

Jenny Harries professzor, az UKHSA vezérigazgatója a következőket mondta: „Az Egészségügyi Világszervezet hivatalos választ kapott Kínától, miután részletes tájékoztatást kért a gyermekeknél előforduló légúti megbetegedések számának növekedéséről és a bejelentett tüdőgyulladás-halmazokról. Az UKHSA szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és továbbra is együttműködik a nemzetközi partnerekkel, hogy értékelje a felmerülő információkat, amint azok elérhetővé válnak.”

Hasonló megbetegedést észleltek Hollandiában is, ahol augusztus óta ugrásszerűen megszaporodtak az esetek, főleg az 5 és 14 év közötti gyermekek körében.

A tüdőgyulladásban szenvedők általában két héten belül felépülnek, bár a betegség végzetes lehet a különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó emberek számára, például gyermekek és 65 év felettiek számára. A betegség tünetei hasonlóak más betegségekhez, mint például a Covidhoz, a megfázáshoz és az influenzához, a fertőzés gyakran köhögést, lázat, légszomjat és fáradtságot okoz.