Meghalt a legendás zenész, Paul McCartney is gyászolja

Meghalt Denny Laine zenész, dalszerző, a Moody Blues frontembere, Paul McCartney egykori zenekara, a Wings gitárosa. A brit muzsikus, aki a Moody Blues tagjaként bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, kedden, 79 éves korában hunyt el Floridában.

Paul McCartney hosszú bejegyzésben emlékszik meg zenésztársáról az Instagram-oldalán (Fotó: Pixabay)

Denny Laine társszerzője volt több Wings-dalnak, a McCartney-házaspár mellett ő volt az egyetlen állandó tagja az együttesnek, és annak valamennyi albumán játszott a hetvenes években. Olyan dalok társszerzője volt, mint a a Mull of Kintyre, amely a mai napig a legnagyobb példányszámban fogyott nem jótékonysági kislemez az Egyesült Királyságban. A Wings feloszlása után, a nyolcvanas évek elején közreműködött Paul McCartney Tug of War, valamint Pipes of Peace című szólólemezén.

Mély fájdalommal értesültem arról, hogy egykori zenésztársam, Denny Laine elhunyt. Számos emlékem fűződik a vele töltött időszakhoz, kezdve azzal, amikor a Beatles a Moody Blues-zal közösen turnézott. Denny az induláskor csatlakozott a Wingshez, amelynek kimagasló vokalistája és gitárosa volt. Legemlékezetesebb előadása minden bizonnyal a Go Now, egy régi Bessie Banks-dal volt, amit csodálatosan énekelt

– idézte fel Paul McCartney közösségi oldalán.

Laine az elmúlt években tüdőbetegségben szenvedett. Állapota idén fordult rosszabbra, halálhírét felesége, Elizabeth Hines tette közzé – írta a The Guardian.