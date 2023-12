„Koponyájának egy részét eltávolították" – továbbra is élet–halál között lebeg a brutálisan megvert kisbaba

Megrázó bűnügyről számolt be lapunk is november elején. Egy mindössze 12 éves bébiszitter ugyanis nem tudta megnyugtatni a rábízott hároméves gyermeket, ezért egy ágyhoz verte és többször is bántalmazta az övével Amerikában. A 3 éves Noah Brownt azóta gépek tartják életben. Életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani, és a koponyájának egy részét eltávolították, hogy csökkentsék az agyára nehezedő nyomást. Azonban még mindig nem tudni, hogy valaha felépül-e.

A gyermek édesanyja bizakodó.

Nem garantált, hogy teljesen visszaáll-e az életminősége, de imádkozunk, hogy a lehető legjobban felépüljön

– árulta el szomorúan a Mirrornak Michelle Lane. Hozzátette:

életmentő gépbe helyezték, és a koponyájának egy részét eltávolították a sérüléseinek súlyossága miatt. Most pedig azt próbálgatják az orvosai, hogy eltávolítják a légzőcsövét és a nyakmerevítőjét, hogy kiderüljön, hogy egyedül tud-e már lélegezni. Ráadásul a nyugatókat és a fájdalomcsillapítókat is elkezdték lecsökkenteni, ugyanis azt akarják, hogy minél előbb felébredjen a fiam.

Az édesanya nagy dologra szánta el magát

Michelle a fia tragédiájának hatására úgy döntött, hogy változást akar elérni Anglia törvényeiben, hogy más családoknak ne kelljen átélnie az ő fájdalmát. Ezért úgy döntött, hogy petíciót indít, amellyel el akarja érni, hogy 16 éves kor legyen a legalsó korhatár, amikor gyerekek bébiszitternek állhassanak. Ugyanis saját példájából tudja, hogy akármennyire megbízhatónak tűnik, vagy hónapokon keresztül jól végzi a dolgát egy tizenéves segítő, bármikor megtörténhet a baj, amikor a bébiszitter a rábízott gyermeken vezeti le a feszültséget.