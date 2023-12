„Évek óta nem ülök már le” – Kiakadtak a csepeliek, gusztustalanok és koszosak a kerületben járó buszok

A BKK-nak kell jelezni, ha koszos a jármű

Ha hasonlót tapasztal egy utas, akkor erről bejelentést tehet a BKK oldalain. Online bejelentő felületükön a takarítás, rongálás menüpontra kattintva azonnal felugrik egy ablak, ahol pár személyes adat megadása után megírhatjuk panaszunkat. Itt lehet feltűntetni azt is, hogy melyik járműről van szó és, hogy pontosan mi a probléma. Ha azonban maradna az e-mailes panaszbejelentésnél, azt is megteheti az utas a bkk@bkk.hu címen, illetve telefonon is a +36 1 3 255 255-ös telefonszámon.