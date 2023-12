Ez a dal hangzott fel a legtöbb karácsonyfa alatt – Te el tudod énekelni? – Videó!

A karácsonyi ünnepek lassan a végéhez közelednek, a napokon át tartó rokonlátogatásoknak egy időre vége szakad. Most megmutatjuk, hogy milyen elképesztő hangulat volt a családokban a fa alatt idén karácsonykor!

Ha úgy tartja kedvetek, bátran énekeljetek a karácsonyfa körül! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

December 26-ra valószínűleg már alig bírsz megmozdulni az előző napok traktáitól. Most állj meg egy kicsit és idézd fel újra a készülődés és a szenteste meghitt hangulatát! A Metropol még az ünnepeket megelőzően kérte meg olvasóit, mutassák be, hogy milyen énekkel várják a Jézuskát. Kiderült: a karácsonyfa alatt sokan dalra fakadtak. Ilyenkor előkerülnek azok a karácsonyi dalok, melyek – akár valamilyen lejátszó eszközről, akár a család által elénekelve – meghittebbé, boldogabbá vagy éppen viccesebben teszik az ünnepeket. Ilyenkor ugyanis nem számít, hogy ki mennyire tud énekelni, a lényeg az, hogy felelevenítsük a gyermekként tanult karácsonyi dalokat, melyek közül néhányra talán még te is emlékszel. De vajon mit énekelnek leggyakrabban a fa alatt? Nézd meg a videónkat!

Ha eddig még nem tetted meg, akkor bizony még ma sem késő együtt énekelni karácsonyi dalokat a családdal, barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel, szomszédokkal. A fenti, ihletet adó videónkhoz pedig mindenképp érdemes feltekerned a hangerőt!