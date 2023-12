Budapestet a világ legszebb fővárosai közé sorolták - az olaszok szerint ide el kell jönni!

Budapest dobogós helyet foglal el egy nemzetközi ranglistán. A RomaToday olasz lap összegyűjtött hat európai fővárost, amit érdemes meglátogatni karácsonykor, de nem csak a karácsonyi vásár miatt.

1. Edinburgh

A lap elsőként említi Skócia fővárosát, ami varázslatos az ünnepek alatt. Emellett azt javasolják, a látogató nézze meg az Edinburgh-i kastélyt, a Nemzeti Múzeumot és a feldíszített óvárost. Kiemelik az év végi vásárokat, színházi előadásokat és persze a skót whiskeyt!

2. Budapest

Budapest mellett azzal érvel a lap, hogy a legkedveltebb európai város; a legszebb karácsonyi vásárnak ad otthont, ami már november végén megnyitotta kapuit. Az Advent Bazilika idén negyedszer lett Európa legjobb karácsonyi vására. Felhívják a figyelmet arra, hogy a Bazilikánál és a Vörösmarty térnél is nemzeti specialitásokat kóstolhat a látogató, mint például a gulyás vagy a pálinka. De egyéb látnivalókat is felsorolnak: érdemes pillantást vetni a városra a Halászbástyáról, ellátogatni a budai várba és sétálni az egyedülálló történelmi belvárosban. Kicsit hidegebb idő esetére például a Nemzeti Múzeumot vagy a Nemzeti Galériát ajánlják, illetve a Liget Budapest Projekt díjnyertes épületeit, múzeumait: a Néprajzi Múzeumot, a Magyar Zene Házát. Persze hozzáteszik: ez a vizek városa, élmény megmártózni a nagy múltú Gellért vagy Széchényi gyógyfürdő melegvizében is.

3. Prága

Csehország fővárosát azzal ajánlják, hogy minden évszakban gyönyörű. Télen lélegzetelállító fényárban úszik, amit az utcai zeneszó tesz hangulatosabbá. Érdemes meglátogatni a vásárokat, a prágai várat és a Vencel teret.

4. London

Az Egyesült Királyság fővárosa soha nem alszik, a város központját az ünnepi időszakban elárasztják a kivilágított karácsonyi standok. A Temze partján hangulatos sétát tehetünk.

5. Rovaniemi

Finnország városában garantáltan nem fogsz csalódni, ígéri az úti ajánlás. Lappföld szívében a havas táj garantált és találkozhatunk az igazi Mikulással is.

6. Bécs

Ausztria fővárosába sok magyar is utazik ilyenkor, hiszen több helyszínen van karácsonyi vásár. A bécsi karácsonyi vásárok tradíciója a XIII. századik nyúlik vissza. De ha nincs időd vagy pénzed odáig elutazni, azt se bánd: Budapest felveszi vele a versenyt.

