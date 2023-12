Bizarr karácsonyi ajándékokat ad Károly király

A brit királyi családban nem szokás drága ajándékokat vásárolni karácsonykor. III. Károly is folytatja a néhai édesanyja által megteremtett hagyományt, és családtagjaival inkább vicces ajándékokkal készülnek egymásnak.

Fotó: AFP

Az uralkodó az ünnepek közeledtével a Buckingham-palota személyzetéről sem feledkezik meg. Az uralkodó egykori alkalmazottja az Expressnek elárulta: a palotában nagy hagyománya van annak, hogy bizarr ajándékokat kapnak.

Egyszer egy lazackonzervet hagyott a szekrényemben, de előfordult az is, hogy egy borsőrlőt kaptam szalaggal átkötve

- mondta el Grant Harrold, aki szerint az uralkodó ezeket soha nem személyesen adja át, hanem az öltözőszekrényeikbe rejti el.

A korábbi alkalmazott szerint a személyzet nagy része azt feltételezi, hogy Károly király azokat a tárgyakat osztogatja szét, amelyeket ő maga is kapott valahonnan, ám nincs rájuk szüksége. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy a legnagyobb örömöt mindig a királyi család karácsonyi képeslapja okozta, különösen amikor még Károly király, Vilmos herceg és Harry herceg közös üdvözletet küldtek a palota minden dolgozójának. Ezeket a lapokat azóta is nagy becsben őrzik a Buckingham-palota alkalmazottai.