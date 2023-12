Kitört a botrány: szakított Vilmos herceg és Katalin

Vilmos herceg és Katalin hercegné kereken 20 éve vannak együtt, és mindeddig még a megcsalás árnyéka sem vetült a walesi hercegi párra. Kate Middleton a skóciai St. Andrews Egyetemen végezte tanulmányait, ahol 2001-ben találkozott Vilmos herceggel, és 2003-ban már romantikus szálak fűzték őket egymáshoz.

Fotó: AFP

Most viszont a Mirror megszellőztette, hogy nem mindig volt tökéletes a kapcsolatuk. Rövid időre szakítottak is egymással, miután Vilmos még várni akart a házassággal, miközben Katalin már a családalapításra is készen állt. Ezért a herceg megadta a szabadságot párjának, aki megpróbált továbblépni rajta, méghozzá egy kőgazdag milliárdos oldalán.

Vilmosnak nagyon nehéz volt helyettesítenie Katalint. Olyan közegben él, ahol a nők pusztán a státusza miatt meg akarták kaparintani. Elég nehéz olyan lányt találni, aki annyira szép, mint Katalin, de közben két lábbal áll a földön

- mondta a hercegi pár egykori szakításával kapcsolatban Richard Compton Miller királyi szakértő.

2007-ben Katalin megismerkedett Henry Ropnerrel, aki a volt párja egyik közeli barátja volt, de a viszonyuk végül nem tartott sokáig. Ez volt a szerencséje Vilmosnak, mert így vissza tudta édesgetni magához egykori kedvesét, akinek a kezét végül 2010-ben kérte meg egy kenyai vakáció során.