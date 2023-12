Szívmelengető: ezt árulta el gyermekéről Katalin hercegné

Édesanyja nyomdokaiba léphet Katalin hercegné kislánya. A 41 éves walesi hercegnő lelkes zongorista, legutóbb a londoni Prince Albert Hallba is magával vitte a kis Sarolta hercegnőt egy koncertre, amelyen egy 13 éves kislány lépett fel Lang Lang világhírű kínai zongoraművésszel közösen.

Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

Nézd, ha sokat gyakorolsz, olyan lehetsz, mint ő

– mondta 8 éves gyermekének Vilmos herceg felesége, aki a fellépő művésznek elárulta, hogy Sarolta újdonsült hobbija is a zongorázás.

Kate Middleton zene iránti érdeklődése egészen gyermekkoráig nyúlik vissza, amikor zongorázni és furulyázni tanult, és az iskolai kórusba járt. Egykori zongoratanára felidézte, milyen gondolatok kavarogtak a fejében, amikor Anglia leendő királynéját tanította 10 éves korában.

Nem hittem, hogy koncertzongorista lesz, de jó volt benne

– mondta Daniel Nicholls a Daily Mailnek.

Katalin hercegné 2021-ben nyilvánosan is megcsillogtatta zenei tehetségét, és fellépett az első Together at Christmas koncerten Tom Walkerrel. Ezek után minden bizonnyal zene lehetett füleinek, amikor kislánya is úgy döntött, hogy a zongorát választja hangszeréül.