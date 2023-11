Vadóc kishercegek: Vilmos és Katalin fiai a rockzenéért rajonganak

Meglepő kijelentést tett fiairól Vilmos herceg: rockzenerajongók a kishercegek. A brit trónöröklési rend első helyén álló előkelőség egy díjátadón találkozott a népszerű amerikai pop-rock bandával, a OneRepublickal. A tagokkal kezet fogva családi titkot árult el nekik.

Nem meglepő, hogy a rebellis György milyen stílusú zenéért rajong Fotó: Sebastien Bozom/AFP)

Rockerek a kishercegek

Az Express című brit portál számolt be a színfalak mögötti beszélgetésről, amikor is Vilmos a rendezvényen fellépő zenekar tagjaival váltott néhány szót:

„Nem tudom eléggé megköszönni a munkásságotokat, csodálatosak vagytok. Micsoda show! Lajos, a legfiatalabb gyermekem nagyon szereti a dalaitokat” – fedte fel Vilmos ötéves kisfiáról, majd elárulta, nagyobbik fia, a tízéves György pedig az AC/DC rockszámaiért rajong.

Szigorú öltözködési szabályok

Elnézve a brit királyi palota szigorú szabályait, kérdéses, hogy a két minirocker mennyire hódolhat majd a vad zene iránti rajongásának. Tekintve, hogy még a zoknijuk hosszát is megszabják, kizártnak tűnik, hogy a fekete holmik és hosszú haj például megengedett viselet lenne…

Az öltözködés tekintetében ugyanis elég hajmeresztő szabályok élnek a brit arisztokrata fiúkra vonatkozóan:

„Egy egészen furcsa hagyomány a brit iskolákban, hogy az arisztokrata fiúknak még télen is rövidnadrágot kell viselniük, térdzoknival. A régi illemtannal foglalkozó szakemberek szerint ez egy íratlan szabály, ami természetesen György hercegre is vonatkozott, amíg be nem töltötte a nyolcadik életévét: utána teljes hosszúságú nadrágra válthatott” – magyarázta korábban a Trotters divatcég igazgatója, aki Vilmosék mindhárom gyermekét öltözteti.