Azt hitték, csak alszik a küszöbön: újabb hajléktalan fagyott halálra

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt már, sajnos ez a telünk nagyon kemény lesz. Még csak december legeleje van, de máris mínusz fokokat mérünk, és leesett az első hó is. Ennek természetesen az adventi időszakban akár örülhetünk is, hiszen mindenki bízik abban, hogy meghitt fehér karácsonyunk lesz. Sajnos azonban a hideg telet is csak a fűtött házból jó nézni az ablakok mögül. A hontalanok nagy veszélynek vannak kitéve ebbe az időszakban, és minden évben emberek fagynak halálra.

Minden télen fagynak halálra emberek névtelenül, emlékek nélkül / Fotó: Pixabay.com

Angliában néhány nappal korábban már halálra fagyott egy fiatal, pár hónapja hajléktalanná vált férfi, most pedig bejelentették az idei második áldozatot. A férfi egy bolt ajtaja előtt feküdt, és nem adott életjelet. Először azt hitték a helyiek, hogy oda próbált bekucorodni a fagy elől, és ott szenderedett álomra, később azonban kiderült, hogy már nem él. Mikor a mentősök kiértek, már csak a halál tényét tudták bejegyezni - írja a Mirror.