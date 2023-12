Az életébe került a jószívűsége: elgázoltak egy apát, aki egy eszméletlen nőnek segített

Megható tisztelettel adóztak egy "irgalmas szamaritánus" apának, aki egy eszméletlen nő segítségére sietett, de aztán meghalt egy autóbalesetben. Chris Marriott feleségével és két - nyolc és hat éves - fiával sétálgatott, amikor egy eszméletlen nőt látott az utcán Sheffield Burngreave negyedében. A 46 éves apa a segítségére sietett. Feltételezések szerint a nő egy eljegyzési partin kitört erőszak után szenvedett sérüléseket.

Fotó: Pixabay.com

De ahogy Chris megpróbált segíteni az idegennek, őt is elütötte egy autó, a nővel és többekkel együtt – közölte a rendőrség. Az apa sajnálatos módon meghalt, és családja most tisztelgett előtte, és elmondta, hogy halálának körülményei hogyan tükrözték azt, milyen ember volt az életben, hiszen mindig is igyekezett segíteni az embereken.

A tisztelgés így hangzik: "Chris csodálatos férj, apa, testvér, nagybácsi volt – és sokak barátja. Élete nagy részét mások segítésének szentelte, többek között a Sheffield College-ban, a Jubilee ételbankban és az adósságtanácsadás területén, az önkéntes akció sheffieldi szervezetében és újabban a közösségben. Halálának körülményei, noha tragikusak és számunkra, családja számára kifürkészhetetlenek, azt mutatják, hogy milyen ember volt – inkább segíteni ment, mintsem elfordult. Chris is a hit embere volt, aki azt akarta, hogy mások is átéljék azt az örömet, amit ő érzett Jézusban. A legnehezebb időkben abban a hitünkben vigasztalódunk, hogy Urával és Megváltójával van, miközben gyászoljuk elvesztését. Arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, ossza meg, hogy jobban megérthessük, milyen körülmények között halt meg."

A tragédia után letartóztattak egy 23 éves férfit, akit gyilkossággal gyanúsítanak. A dél-yorkshire-i rendőrség közölte, hogy egy 55 éves férfival együtt őrizetbe vették, akit szintén letartóztattak gyilkossági kísérlet gyanújával. A rendőrség tájékoztatása szerint további hat ember megsérült, köztük egy szolgálaton kívüli szülésznő is, aki szintén segítséget nyújtott, és könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy másik férfi súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket, négyen pedig, három nő és egy férfi könnyű sérüléseket szenvedtek.