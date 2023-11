Végre kinyit a város legnagyobb korcsolyapályája, ez az oka a csúszásnak

Végre megnyit Budapest legnagyobb korcsolyapályája!

Korábban november 17-re tervezték a jégpálya nyitását, azonban az enyhe időjárás miatt a nyitónapot el kell halasztani. Mivel a hétvégén szerencsére hűvösebb idő volt, ami kedvezett a jégkészítésnek is, így az idei szezon nyitónapja: 2023. november 20., hétfő 17:00 óra – adta hírül a Városligeti Műjégpálya.

Sorra nyílnak a jégpályák a fővárosban – A kép illusztráció. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei HÍrlap

Indul az év utolsó lomtalanítása

November 20–24-ig tart az év utolsó lomtalanítása, ezúttal a IX. kerületben. Ez nem azt jelenti, hogy az egész kerületben közel egy hétig bármikor ki lehet helyezni a feleslegessé vált lomokat! Azt, hogy melyik utcában mikor lesz pontosan a lomtalanítás, a lomkikészítési időpontok térképén, illetve a postaládákba dobott szórólapokon lesz feltüntetve. Aki más időpontban, illetve este 6 előtt teszi ki a lomokat, az szabálysértést követ el!

Ma van a gyermekek jogainak világnapja

34 éve, 1989. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyermekek jogairól szóló egyezményt, amit Magyarország 1990. március 19-én írt alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt is ugyanebben az évben fogadta el, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén.

130 éve alakult meg a Madártani Intézet

A világon elsőként Magyarországon alakult ilyen intézet, méghozzá 1893. november 20-án. Első vezetője Herman Ottó, utódja pedig Chernel István volt. A hazai madártani kutatások fellendítésére hozták létre a Magyar Nemzeti Múzeum keretében a Magyar Ornithológiai Központot, az intézet elődjét. Feladata elsősorban a madárvonulás kutatása és a madárfajok gazdasági jelentőségének megállapítása volt.

Két ikonikus fővárosi hídnak is jelentős nap a mai

Egyrészt 59 éve, 1964. november 20-án több tízezres tömeg ünnepelte az Erzsébet híd avatását. A forgalom másnaptól indult meg. A híd tervezője Sávoly Pál volt. A november 20-i megnyitóra több tízezres tömeg gyűlt össze, majd vette birtokba gyalogosan a hidat, az eseményt a televízió egyenes adásban közvetítette. Ugyanezen a napon adták át a forgalomnak a budapesti Széchenyi Lánchidat is, igaz, azt 174 évvel ezelőtt.

Néhány hídnak is nagy napja lesz ma – Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Két helyen adhat ma vért, aki a fővárosban szeretne

Az országban több helyen, így Budapesten is lehet ma is vért adni, méghozzá két helyszínen. Az egyik a Karolina út 19–21-nél található Közép-magyarországi RVK Intézet – itt reggel 7-től este 7-ig lehet vért adni –, a másik pedig a Sugár Üzletközpont II. emelete. Ez utóbbi helyszínen dél és 17:30 között várják a véradókat.

Borongós időre van kilátás

Hétfőn az ország nagyobb területén csak szórványosan eshet csapadék, viszont a köpönyeg.hu előrejelzése szerint mindössze 12 fok lesz délután. A fővárosban ennél hidegebb lesz a maximum: 10 fok várható. A szél is fújni fog 17 km/h erősséggel, a csapadék mennyisége pedig várhatóan 1 mm körül alakul majd.

Két lezárást is feloldanak ma

A IX. kerületi Külső Mester utcánál a Kén utca és az Illatos út közötti lezárást, amire aszfaltozás miatt volt szükség, este nyolckor feloldják majd. Ugyanekkor oldják majd fel az M0-ás északi szakaszán a káposztásmegyeri és az M2-es csomópont között mindkét irányban meglévő sávlezárást, amire burkolatfelújítás miatt volt szükség.

Plakátművészek tárlata nyílik

Az utcai plakát mulandó alkotás, a kiragasztásával meg is kapja a halálos ítéletét, és az utókor többnyire csak azokat tudja megőrizni, amiket nem használtak fel az eredeti céljukra. Közülük is mostohább a sorsa a színházi plakátoknak, amelyekből a filmes társaiknál kevesebb készült, és ezért kevesebb is maradt meg. De amelyiknek sikerült, az a moziplakátokhoz hasonlóan képes megmutatni a magyar plakátművészek nagyszerűségét. Az Eötvös10 Művelődési Ház 3. emeletén este hat órakor megnyíló tárlat éppúgy megidézi majd a nagy színházak legendás előadásait, mint a vidéki játszóhelyek és fővárosi varieték világát – olvasható az esemény leírásában.

70 éves lett Fábry Sándor

Fábry Sándor újságíró, showman, forgatókönyvíró 1953-ban ezen a napon született. A belvárosban nőtt fel, családjával sokáig a Kodály köröndön lakott.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Befejezve tanulmányait a tanári pálya helyett 1978 és 1992 között a Mafilm dramaturggyakornoka, majd dramaturgja volt. 1986-ban indította el a Hócipőben a lap egyik legnépszerűbb rovatát, a Dizájn Centert, amit aztán vitt magával az 1998-ban induló Esti Showder Fábry Sándorral című önálló televíziós műsorába is, ami a mai napig fut Fábry címmel a Duna televíziós csatornán. Az író ma 70 éves.