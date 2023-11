Idén is több kerületben lesznek ingyenesen igénybe vehető jégpályák, de sok belépős is kinyit november végén, december elején. Összegyűjtöttük, hogy hol nyílnak műjégpályák a közeljövőben a fővárosban. Íme a lista!

Idén is sok helyen lehet majd korizni Budapesten! Fotó: Fehér Gábor

Ekkor nyit a legnagyobb jégpálya, ha az idő is engedi

A tervek szerint a Városligeti Műjégpálya Budapest 150. születésnapján, vagyis november 17-én nyit majd. A nyitóhétvége nyitvatartási ideje a következőképp néz majd ki:

Péntek (november 17.): 17.00–21.00;

Szombat (november 18.): 10.00–14.00 és 16.00–21.00;

Vasárnap (november 19.): 10.00–14.00 és 16.00–20.00.

Fontos, hogy a tervezett nyitás időpontja az időjárás függvénye – hívják fel a figyelmet az üzemeltetők. Ha nem lesznek kedvezők a körülmények, az időpontot eltolhatják! Azt viszont már most biztosan tudni lehet, hogy november 23–25. között rendezik meg a Freeze Fesztivált a Városligeti Műjégpálya jegén. Ebben az időszakban délutánonként csak fesztiválbelépőkkel látogatható a jégpálya, ami ekkor már biztosan nyitva lesz.

December 1-jén nyit a legbulisabb pálya

Decembertől ismét sok szeretettel és utánozhatatlan hütte hangulattal várják a látogatókat a varázslatos téli mesebirodalomban, a Budapest Park Jégvilágban. A nagyszínpadhoz tartozó táncteret újból befagyasztják, sőt, az idei téli szezonban már több mint 2000 négyzetméteres koripályával várják a csúszkálni vágyókat. A nyitóhétvégén pedig – december 1-jén, 2-án és 3-án – különleges programokkal is készülnek a szervezők kicsiknek és nagyoknak. December harmadikán például PöttömParty lesz ügyességi játékokkal és kézműves gyerekprogramokkal. Az ezzel kapcsolatos részletek itt olvashatók.

Még a magasban is lesz jégpálya

A Westend tetőteraszán idén is karácsonyi hangulat várja a látogatókat. A Winter Wonderlandben lesz jégkorcsolyapálya, izgalmas programok, koncertek, fűtött sátor, téli ételek, italok és még egy ingyenes használható körhinta is. Az ünnepi hangolódás november 17-én, pénteken veszi kezdetét. A belépés ingyenes, a körhintát körhintakuponokkal lehet igénybe venni, a jégpálya 10 év alatti gyerekek számára, valamint érvényes VI. vagy XIII. kerületi lakcímkártyával rendelkezőknek szintén ingyenes. 10 éves kor felett a belépő viszont 1500 forint, amiért cserébe egy 1500 forint értékű ajándékkártyát adnak. Ennek összeg levásárolható a Westend ajándékutalványt elfogadó üzleteiben. A részletes információk és a pontos nyitvatartás itt olvasható.

Péntektől nyit az ingyenes koripálya a bazilika előtt

A legtöbben alighanem a Szent István-bazilika előtti téren megrendezett Advent Bazilikát várják, amit már háromszor is megválasztottak Európa legjobb karácsonyi vásárának. A negyedik elismerésére pályázó vásár november 17. és január 1. között várja a látogatókat. A Szent István téren ez idő alatt állandó programlehetőség lesz többek között az ingyenesen látogatható korcsolyapálya, ami mindennap 17.00 órától várja a 14 év alattiakat. De lesz a vásárban szelfipont, esténként fényfestés, VR-szán (virtuális valóság szán), és rengeteg árus, kiállító, tapasztalt keramikus, bőrdíszműves, ötvös- és kovácsmester is. Ezek mellett pedig napi szinten készülnek más és más koncertekkel és programokkal készülnek a szervezők, melynek részletes leírása itt található.

Több kerületben is lesz jégpálya idén is Fotó: Pesthy Márton

Óbudán két jégpálya is lesz

Az Advent Óbudán című rendezvénysorozatot a III. kerületben rendezik majd meg december 1-jétől. Ennek keretén belül december 2-től üzemelnek majd a kerületben az ingyenes jégpályák az ünnepi fényben fürdőző Fő téren és a Békásmegyeri Piac Közösségi terén. Előbbire december 3-án ismét ellátogat a Koris Mikulás is, december 7-én és 9-én pedig retró jégdiszkó lesz. A részletes programok itt találhatók.

Lesz jégpálya a Czakón is

Idén is lehetőségük lesz az I. kerületi általános és középiskolás diákoknak az ingyenes korcsolyázásra, valamint kedvezményes idősávokkal várják majd a kerületi lakosokat is a 20x25 méteres jégpályán, ami az előző évben az energiaválság miatt műanyag pálya volt, de most ismét igazi, természetes jég fogja biztosítani a korcsolyázás élményét. A pálya december 6-án nyit és 2024. március 3-ig lesz nyitva a Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközpontban.

A Bókay-kertben is novemberben kezdődik a karácsonyi ráhangolódás

November 24-én kezdődik a Bókay Karácsony a Bókay-kertben. A karácsonyi vásár december 17-ig kézműves termékekkel, finom ételekkel, forró italokkal, szelfipontokkal, hangulatos díszfényekkel, szombatonként DJ-vel, vasárnaponként sztárfellépőkkel, sok programmal vár mindenkit és november 24-től 2024. február 18-ig korizni is lehet a kertben létrehozott 450 négyzetméteres jégpályán, ráadásul idén először fedett hütte is lesz a rendezvény helyszínén.

November 24-én kezdődik a szezon Csepelen is

Ekkor nyit ugyanis a jégfolyosójáról elhíresült csepeli jégpálya a Szent Imre téren, a HÉV-megálló mellett. A megnyitó délután 5 órakor lesz, ahol fellép majd a Team Passion, a magyar szinkronkorcsolya-válogatott – olvasható az ittlakunk.hu-n. A 2024. február 29-ig nyitva tartó koripályán a belépőárak tavalyhoz képest nem változtak, így a belépőjegy 2000 forintba kerül majd, a csepeli lakosoknak viszont csak 1200 forintba.