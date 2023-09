Parkoló autón fűrészeltek a lomisok

Elszabadult a lomizás a II. kerületi Vízivárosban. Korábban bemutattuk, hogy a budapesti lomtalanításokból származó szemét hogyan önti el az agglomerációt. Most azonban azt láthatjuk, hogy a főváros lakóinak hogyan nehezíti meg a mindennapjait ez az illegális tevékenység, miközben Karácsony Gergely a biciklisztrádáival van elfoglalva. A lomisok ugyanis most sem voltak tekintettel sem a lakók értékeire, sem a közrendre, és pláne nem a köznyugalomra. Az autókat összekarcolták, megnyomták, ráborították a szemetet, sőt olyan esetről is beszámoltak lapunknak, amikor egy méretes ajtót fűrészeltek szét a motorháztetőn megtámasztva azt. A helyiek kiakadtak az általuk horrorlomtalanításnak nevezett akción.

Úgy nézett ki az elit kerület, mint egy szemétdomb – Olvasói fotó

Tarthatatlan a helyzet a lakók szerint

A kerület lakói balkáni állapotokat emlegetnek az idei lomtalanítás kapcsán. Mindenki ki van akadva azon, ahogy azt megszervezték. Van, akit az idegesített, hogy felsértették az autóját, van, akit az bosszantott, hogy ordibálás, hangoskodás volt. Esetleg az, hogy éjfélkor pakolták hangoskodva a szajrét a teherautóra. Olyan lakó is van, akit a járdákon ott maradt, szétdobált üvegszilánkok, szemétdarabok jelenléte aggasztotta. A legmegdöbbentőbb azonban az az eset volt, amikor egy parkoló autó motorháztetőjén akart kettéfűrészelni egy ajtólapot egy lomizó pár. Az autó gazdája azonban észrevette, és rájuk szólt, hogy mégis mi a fenét képzelnek, amire a fűrészes páros odébbállt.

Az általános probléma, ami főleg a mi utcánkban jelentkezett, hogy nem volt kijelölt helye a lomnak, és amikor egy-egy autó elment, a helyére egyből elkezdtek pakolni az emberek. Egy idő után ezek a halmok – ahogy a lomisok túrták – ráborultak az ottmaradt autókra

– számolt be a tapasztalatairól egy lakó.

Az autókra borult a szemét – Olvasói fotó

Megszólalt a polgármester is

Őrsi Gergely polgármester szerint ez a lomtalanítás ,,az utóbbi évek egyik legnyugalmasabb lomtanítása” volt. A polgármester szerint a városrendészet komoly létszámban volt jelen a lomtalanításon, azonban a rendészek nem tudnak minden lomkupac mellett ott lenni. Őrsi arra hivatkozik, hogy túl nagy a kerület, illetve szerinte azoknak a lakóknak is köszönhetőek az áldatlan állapotok, akik túl hamar kipakolták a lomjaikat. A probléma valódi okára azonban a polgármester következő mondata világít rá:

Az elmúlt egy hét alatt mindössze egy komolyabb intézkedésre volt szükség

– írta a Facebookon. Tehát egyetlen komolyabb intézkedés történt csak a lomizók megregulázására, miközben a lakókból árad a panasz. Na, ez aztán igazán komoly beismerő vallomás! Ha nem történnek intézkedések – amit a lakók hozzászólásai is megerősítenek –, akkor ezek az áldatlan állapotok újra meg fognak ismétlődni.

Nem volt kijelölt hely – Olvasói fotó

A jog egyértelműen rendelkezik

Az egyik hozzászóló felvilágosítja a polgármestert arról, hogy a lomizás maga nem legális tevékenység. A közterületre kihelyezett hulladék ugyanis a hulladékszállító tulajdonát képezi, így annak széttúrása, elvitele semmiképpen nem jogszerű cselekvés, de a főváros és a kerület szemet huny efelett, pont, ahogyan a hajléktalanhelyzet felett. Amíg pedig szabadon lehet törvénytelenségeket elkövetni a főváros közterületein, addig ebben a kérdésben sem számíthatunk változásra.