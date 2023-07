A hőség ellenére sem szünetel a lomtalanítás – Mutatjuk, mi vár rád ma Budapesten

Mutatjuk, milyen időre számíthatsz ma, miért van éppen ma a Hold napja és milyen könnyűzenei csemege vár este, ha szereted a rockot. Ha a IV. kerületben élsz, ideje a lomtalanításnak, segítünk, hogyan pakold ki a feleslegessé vált hulladékot szabályosan.

A lomtalanításnak komoly szabályai vannak, de csinálhatod jókedvvel is Fotó: Máté Krisztián

Újpesten még tart a lomtalanítás

A IV. kerületben augusztus 2-ig tart a lakossági lomtalanítás, de figyelem, csak a kijelölt napokon vihetik le a helyiek a feleslegessé vált hulladékot. A városrészt 11 körzetre osztották, így az FKF szakemberei ma a Tél utca–Pozsonyi utca–Árpád út–Rózsa utca közötti szakaszt járják. A Főkefe mindenkit arra kér, hogy tartsa be a szabályokat. „Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül” – írják. A lomtalanítás során szigorúan a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladékot tehetjük ki az épület elé. Fontos, hogy a hulladékot a lakóház előtt úgy helyezzük ki, hogy az FKF járművei jól megközelíthessék, de a gyalogos- és autósforgalmat ne akadályozzuk. Az úttestre, bicikliútra, zöldterületre tilos kipakolni!

Kihelyezhetőek:

az elhasználódott bútorok,

ágybetétek,

szőnyegek,

bőrönd,

nagyméretű sporteszközök (pl. síléc),

használati tárgyak (pl. gyermekfürdető).

Tilos kihelyezni:

veszélyes hulladékot,

háztartási szemetet,

szelektíven gyűjthető csomagolóanyagokat és üvegeket, papírokat,

építési, bontási törmeléket,

ipari és elektromos hulladékot.

Kopp-Skrabski-díj: Önzetlen emberre szavazhatunk

„Végre itt a jó emberek versenye! Ők azok, akik önzetlenül segítenek nekünk nap mint nap, mégse róluk szólnak a hírek. Most mindenki kiválaszthatja, hogy ki legyen 2023 Kopp-Skrabski-díjasa!” – hirdeti a közönségszavazást a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A szervezet által 2017 óta odaítélt Kopp-Skrabski-díj azokról a személyekről és házaspárokról szól, akiknek önzetlen, segítő munkája gyakran észrevétlen marad, de nélkülük a családok, közösségek szegényebbek lennének. Az idei jelölteket nemcsak szakmájuk, hivatásuk segítő jellege köti össze, hanem az is, hogy többen gyerekeket fogadtak örökbe. Most elindult az idei közönségszavazás, a zsűri minden kategóriában kiválasztotta a legjobb tíz jelöltet, akikre szavazhatunk. A legtöbb voksot szerző „egyéni” és „házaspár” jelöltek pedig közönségdíjat kapnak. A mozgalom a két kategória mellett meghirdette a Kopp-Skrabski tudományos díjat is. A tudományos Kopp-Skrabski-díjakat harmadik éve a Richter Gedeon Nyrt.-vel együttműködve adják át. Szavazni augusztus 31-ig lehet, itt.

A világhírű Interpol zenekar ma Budapesten lép fel Fotó: Jason Moore / Northfoto

Óriási buli az Interpol zenekarral

Több év után újra Budapesten koncertezik az indie rock és a post-punk revival ikonja, a New York-i Interpol zenekar. A banda az elmúlt években sem engedett a megszokott minőségből: egymást váltják zenéjükben a lüktető hangszeres részek és a gyakran pszichedelikus szövegek, miközben a hallgatók képzeletére is bízzák az értelmezést. A fergeteges koncert a MOM Sport Rendezvényközpontban lesz 20:00 órától.

Edwin Aldrin a Holdon Fotó: NASA

54 éve történt: Először lépett ember a Holdra

1969. 07. 20-án, közép-európai idő szerint 21.17 órakor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo–11 Eagle leszállóegységén a Holdra ért. A Hold innenső oldalának egyik lávasíkságán történt az első landolás. 2.56 órakor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, ekkor mondta el máig fennmaradt híres mondatát: Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Valamivel később követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászlót, majd két és fél óráig tartózkodtak a felszínen. Michael Collins eközben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. A Holdra lépés emlékére ezen a napon tartják a Hold Napját.

Bruce Lee-t az egész világ gyászolta Fotó: Photo12 via AFP

Meghalt Bruce Lee harcművész, színész

A Kung Fu, ezen belül is a Wing Tsun koronázatlan királya édesapja révén kínai származású volt és bár az USA-ban született, Hong-Kongban nevelkedett. Számos harcművészeti ágat tanulmányozva saját önvédelmi stílust fejlesztett ki. Harcművészeti tudását filmekben mutatta be és a nyugati világban oktatta. Feltételezések szerint a keleti hagyományok őrzői ölték meg a tudás védelmében. Váratlan halála 50 évvel ezelőtt sokkolta a világot.

Az eredeti vizsolyi Biblia Fotó: Vajda János

Elkészült az első magyar nyelvű Biblia

Vizsolyban nyomtatták ezen a napon az első magyar nyelvű teljes Bibliát, 433 évvel ezelőtt. A Bibliát Károlyi Gáspár református lelkész és társai fordították. Mantskovits Bálint lengyel származású tipográfus és nyomdász vezetésével történt a nyomtatási munka. 2015 januárjában a vizsolyi Biblia bekerült a hungarikumok közé.

Ne ma menj fodrászhoz, szeles lesz az idő Fotó: köpönyeg.hu

Mérséklődik a hőség, szeles napra számíthatunk

Ma sok lesz a napsütés, csupán északkeleten és a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő helyenként gomolyfelhő, zápor és zivatar. Az északnyugati szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Budapesten pár fokkal mérséklődik az elviselhetetlen hőség, napközben 27-33 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.