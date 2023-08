„Nem lehet így élni!” – Elönti a budapesti szemét az agglomerációt – Videó

Több száz tonna szemét érkezik éves szinten a budapesti lomtalanításokból az agglomerációba. Ez az illegális cselekmény nemcsak a budapestiek nyugalmát zavarja, de az ország egyik legnagyobb illegális szemétlerakatát hozza létre, ami ellen a szuperzöld főpolgármester semmit nem tesz. A szervezett lomis bandák akadály nélkül össze tudják gyűjteni a közterületre kirakott lomhulladékot, majd azt az agglomerációba szállítják, ahol magánterületre lerakják, amit néhány ezzel foglalkozó család átválogat. A nem használható részeket az éjszaka leple alatt aztán kihordják közterületre, vagy leborogatják külterületen. Rengeteg agglomerációs település szenved ezektől a megjelenő hulladékhegyektől, ilyenek vannak például Nagykátán vagy éppen Kerepesen, a Gyár utcában. A budapesti városvezetés már régóta tud erről a problémáról, mégis eltűrik az illegális lomizást.

Hatalmas szeméthegyeket kell Kerepesen elszállítani / Fotó: Olvasói fotó

„Karácsony Gergelyhez bemegyünk!”

A tisztességes körülmények között élni akaró kerepesi romák fel vannak lázadva, hogy miért engedi Karácsony Gergely ezt az egész Budapestre kiterjedő illegális tevékenységet, ami miatt nekik kell térdig járniuk a szemétben, patkányokkal hadakozni, méltatlan körülmények között élni. Ágnes maga panaszolja el, hogy Budapestről nagy autókkal hordják ide a szemetet a Gyár utcába, és nem érti, hogy miért engedi ezt a főpolgármester, miért hagyja ezt a tevékenységet. Miért nem intézkednek a fővárosi rendészek, közterület-felügyelők, egyéb hatóságok.

Bemegyünk Karácsony Gergelyhez, beírunk, vagy bemegyünk, a tévéseket kihívjuk, mert nem lehet így élni!

Ágnes elmondta, hogy lenézik őket emiatt a sok szemét miatt, ami ott van kihordva a házak elé. De olyan is előfordult, hogy őt és a kis unokáját is megharapta egy patkány, ami a szemétben bujkált.

Harmadik alkalommal takarítják ki

Gyuricza László, Kerepes polgármestere is felháborodva áll a rengeteg szemét előtt. A polgármester más közbiztonsággal kapcsolatos területeken is feltűnt már rendteremtő szándékkal. Korábban a védett kocsi ötletével igyekezett a HÉV-en utazók biztonságáról gondoskodni. A településvezető elmondta, hogy most harmadjára takarítják össze ezt a több száz tonnányi szemetet, ami a településnek esetenként tízmillió forintjába kerül. A helyieket arról tájékoztatta a polgármester, hogy több irányból is megpróbálnak megálljt parancsolni a Budapestről Kerepesre ömlő szeméttengernek.

Egyrészt végre sikerült elérnie, hogy kamerát helyezzenek a Gyár utcába, másrészt olyan jogi környezetet próbálunk teremteni, ami nem engedi, hogy magánterületen is illegális hulladékkezelést, hulladékfelhalmozást végezzenek egyesek, ami aztán rejtélyes körülmények között az éjszaka folyamán közterületre kerül

– tudatta a Gyurica László.

Az illegális hulladéklerakás elleni akcióterv harmadik pillére pedig a hatóságok összevont ellenőrzése, amivel az első alkalommal csak a szabálytalanságokra lesz felhívva a lakók figyelme, majd később, ha nem tesznek eleget a felszólításoknak, csak akkor lesz büntetés, így mindenki méltányos határidőt kap arra, hogy teljesítse az együttélési szabályokat.

