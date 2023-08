Rendőrök állították meg és vették körbe a HÉV-et, a két férfinak esélye sem volt

Két polgárőrnek köszönhető, hogy megfogták a rendőrök a H8-as HÉV vonalán garázdálkodó nyakláncletépőket. A két férfi hölgyeket nézett ki magának, majd felváltva követték el a rablásokat.

Nyakláncokra utaztak Forrás: Pixabay (Csak illusztráció)

Csapatban dolgoztak a bűnözők

Két férfi volt az elkövető. Egy magasabb, jó kiállású, 30 év körüli és egy alacsonyabb, kb. 40 éves. Az erőszakos rablásokat felváltva követték el. Hol az egyik ment felmérni a terepet, hogy kit érdemes megtámadni, hol a másik volt a figyelő. Miután kiválasztották női, főként idős áldozataikat, a támadó akkor csapott le, mikor megállt a szerelvény. A nyakláncot kitépte az idős nők nyakából, majd egyből leugrott azzal és elszaladt. Összesen 6 rablást követtek el néhány nap leforgása alatt. A beazonosításukat igyekeztek folyamatos átöltözéssel megnehezíteni.

HÉV-en támadtak Fotó: Metropol V.I.

Önkéntes segítség

A kerepesi polgárőrök 4 napon keresztül próbálták őket elkapni a fénykép alapján. Az egyik rabló kistarcsai származású volt, de nem járt már haza. A kitartó polgárőrök több mint 40 órát vállaltak szabadidejükből a HÉV-en utazók biztonságáért.

Tischler János polgárőr vezető büszke az embereire:

László Ferenc és Molnár Ádám munka után, szabadidejükből vállaltak HÉV-es szolgálatot és 40 órát öltek bele az ügybe, mire sikerült elfogni az elkövetőket. Nagyon büszke vagyok rájuk, kiváló munkát végeztek.

Példaértékű együttműködés

A HÉV-en szolgáló polgárőrökhöz egy hölgy ment oda Szentjakab megállónál azzal, hogy azt hiszi, felismerte az egyik elkövetőt. Ezután a polgárőrök megbizonyosodtak arról, hogy valóban helyes a nő állítása, majd felvették a kapcsolatot a kistarcsai rendőrökkel. A rendőrök azonnal intézkedtek, és Kistarcsa Kórház megállónál megállították a szerelvényt, körbevették a kocsit, így esélyük sem volt elmenekülni a rablóknak.

A polgármester a polgárőrökkel a HÉV-en Fotó: Gyuricza László polgármester Facebook-oldal

A védett kocsi ötlete

Korábban többen is megszólaltak a HÉV-en elkövetett bűncselekmények kapcsán. Gyuricza László, Kerepes polgármestere eltökélt a rendteremtés irányába. Ő vetette fel a védett kocsi ötletét, amit személyesen is javasolt a MÁV-HÉV vezetésének. Az ötlet azt jelenti, hogy a teljes szerelvényben legyen legalább egy bekamerázott kocsi, ahová a bűncselekményeknek jobban kitett nők, idősek, gyerekek ülhetnek be. Közben folyamatos, élő kamerakontroll alatt biztonságosan utazhatnak. A tervezett intézkedés anyagilag nem jelentene komoly terhet a cégnek, miközben sok emberrel tenne jót.