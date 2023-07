Brutálisan megvertek egy férfit az Örsön

A közelmúltban felkavarták az indulatokat a H8-as HÉV-vonalon és az Örs vezér téren történt incidensek, amelyek a koldusbandákról, drogosokról, részegekről és hajléktalanokról szólnak. Most egy újabb áldozata van az Örsön lévő bandáknak. A közösségi médiában terjedt a hír, miszerint késelés történt a téren. A rendőrség cáfolta az értesüléseket, késelés nem történt, de súlyos bántalmazás igen.

Mindennapos az erőszak az Örs vezér terén Fotó: pixabay / illusztráció

Nagyon megverték

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága korábban közölte, hogy két férfival és egy nővel szemben csoportos garázdaság, valamint az egyik férfi kapcsán még súlyos testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást. A gyanú szerint ezek a személyek szóváltásba keveredtek egy arra járó férfival, majd erőszakosan kezdtek viselkedni vele, aminek következtében súlyos sérüléseket szenvedett.

Nyílt levél a fizető utastól

Az ügy híre széles körben elterjedt a közösségi médiában is, és többek között egy Facebook-bejegyzés is körbejárta az internetet. Ebben egy utas levelet írt a MÁV-nak, aggodalmainak hangot adva a vonal gyakori incidensei miatt. A bejegyzésben a felesége és családja biztonságáért aggódik, illetve a jegyellenőröknek szánt kritikával is él, akik a ránézésre problémás utasoktól nem kérnek jegyet, sőt hozzájuk sem szólnak. Az utas kérdéseket tett fel az intézkedésekkel kapcsolatban, arra kérve a MÁV-ot, hogy az utazóközönség védelmében tegyenek végre megfelelő intézkedéseket.

Bántalmazás, nem késelés

Az előbb említett posztban lehetett késelésről olvasni, ami kapcsán megkérdeztük a rendőröket is az ügyről. A sajtóosztály válaszában cáfolta az eredeti jelentéseket a késeléssel kapcsolatban. Sem az állomás kameráinak felvétele, sem a sérülések jellege nem utal szúrásra, azonban leírták, hogy valóban volt múlthét pénteken este 10 órakor egy súlyos incidens, amiben

egy férfit olyan súlyosan bántalmaztak, fellöktek, rugdostak, megütöttek, hogy komoly sérüléseket szenvedett, és emiatt kórházba kellett szállítani.

Az eset után a feltételezett elkövetők, a két férfi és nő társuk a HÉV-re felszállva próbáltak elmenekülni, de a XVI. kerületi egyenruhások az Állomás téren elkapták őket, és előállították a XIV. kerületi kapitányságra. Az egyik férfit és a nőt csoportos garázdaság gyanúja miatt, míg a másik férfit súlyos testi sértés gyanúja miatt is gyanúsítottként hallgatták ki.

A polgármester is megszólalt az ügy kapcsán

Gyuricza László polgármester nyílt levélben követelte a MÁV-HÉV és a rendőrség fokozottabb figyelmét a nyugodt, békés, biztonságos tömegközlekedés biztosítása érdekében. Kerepes polgármestere kifejezi aggodalmát az incidensek miatt, amelyeket az utasok nap mint nap átélnek, és elvárja, hogy az illetékes hatóságok őrizzék a rendet és biztosítsák a nyugodt és biztonságos utazást. A mézpergető esettel kapcsolatos tapasztalatait is megemlítette, és javasolta hogy a ,,védett kocsi" ötletét valósítsák meg.