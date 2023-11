Tragikus baleset történt a focimeccs után: egy nyugdíjas meghalt, két gyerek kórházban

A skótok már napok óta izgatottan várták a Queen of the South és a Dundee United focimérkőzést, hiszen hatalmas derbire lehetett számítani. Minden korosztályt megmozgat a futball: a lelátón egyaránt szurkoltak kisgyerekek, nyugdíjasok és életük csúcsán járó felnőttek. Voltak ott fiúk és lányok, férfiak és nők, mind a saját csapatuk győzelmét kívánta.

Focimeccs után történt a tragédia

Aki szokott meccsekre járni, az tudja, hogy a stadion elhagyása mindig nagy felügyeletet és fegyelmezettséget igényel. Amikor ugyanis sok szurkoló kiözönlik az épületből, gyakran nehéz rendet tartani. Sajnos pontosan emiatt történt most Skóciában tragédia. Ahogy ugyanis a tömeg haladt, elindultak az autók is. Az egyik sofőr azonban elvesztette az uralmát a jármű felett, és több gyalogost elgázolt. Ezután egy másik autóba csapódott.

Az autót egy 76 éves férfi vezette, aki a volán mögött rosszul lett. Ezért nem tudta megfelelően irányítani az autót. Több gyalogost is elütött, köztük egy 12 éves kisfiút is, aki súlyosan megsérült. Egy másik 12 éves fiút is elgázolt, valamint egy 46v éves férfit.

A sportklub illetékesei azonnal a helyszínre siettek, hogy ellássák a sebesülteket. A három elütött gyalogost azonnal kórházba kellett szállítani, hogy az orvosok gondoskodjanak az állapotukról. Az autót vezető nyugdíjas bácsi, aki a volán mögött rosszul lett, nem élte túl az ütközést, és a helyszínen halottnak nyilvánították - tudta meg a Mirror.