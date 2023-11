Mutatunk egy jó okot arra, hogy legalább ma ne füstölj

Ma van a dohányzásról való leszokás napja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére november harmadik csütörtökét – idén 11. 16-ot – nemzetközi szinten is füstmentes nappá nyilvánították. A tradícióvá növekedett nap alapötletét 1971-re datáljuk, amikor Massachusetts állam kormányzója, Arthur P. Mullaney arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne dohányozzanak és a pénzből, amit aznap dohányárura költöttek volna, egy helyi középiskolát támogassanak. A kezdeményezést 1976. november 18-án már az Amerikai Rákellenes Társaság (ACS) is a zászlajára tűzte és sikerült is egymillió embert rábírniuk, hogy egyetlen napra bírják ki dohányzás nélkül. 1977-ben pedig már minden állam csatlakozott a mozgalomhoz, ami ekkor kapta az egységes „Smokeout Day” elnevezést. Azóta pedig szerte a világon sokan megtartják a füstmentes napot.

Ma világszerte füstmentes napot tartanak az emberek Fotó: Pixabay

105 éve lett önálló népköztársaság Magyarország, ma már azonban köztársaság

1918. november 16-án a magyar Parlamentben feloszlatta magát előbb a képviselőház, majd a főrendiház. A kupolateremben összeült az országos testületté bővült Magyar Nemzeti Tanács, mely határozatában kihirdette, hogy Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság, ezzel megfosztotta trónjától IV. Károly királyt. Az alkotmányozó nemzetgyűlés megalakulásáig az ország vezetésével Károlyi Mihályt és az elnöklete alatt álló népkormányt bízta meg. Ma már Magyarország államformáját tekintve köztársaság.

Ezen a napon alakult meg az UNESCO is

1945. november 16-án alakult meg az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) vagyis az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, ami azóta is számos eszközzel segíti elő a különböző nemzetek és népek közötti tartós béke megteremtését.

Ma van a tolerancia nemzetközi napja is

Az imént említett UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagyszabású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség jegyében. A tolerancia nemzetközi napja ebből az eseményből nőtt ki, mint évenkénti alkalom. Ezen a napon a toleranciára hívják a fel a figyelmet az oktatásban, társadalmi színtereken vagy a politikában.

Változékony lesz a mai időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint változóan felhős időre számíthatunk és csak elszórtan fordul elő záporeső. Eleinte még erős lehet az északnyugati szél, de a nap is előbújik az ország egyes területein. A fővárosban reggel 6, délután pedig mindössze ennek duplája, 12 fok várható, a szél pedig 27 km/óra erősségű lesz.

Esti sétán lehet részt venni az állatkertben Fotó: Szigetváry Zsolt

Esti sétán lehet részt venni az állatkertben

Állatkerti szakvezetők kíséretében bebarangolhatjuk a Fővárosi Állat- és Növénykertet és beleshetünk a kulisszák mögött zajló titokzatos világba. Olyan épületbe is beléphetünk, ahova a látogatók sosem. Állófogadással és meglepetésekkel is kedveskednek a szervezők. A 18 órakor kezdődő séta kiemelt helyszínei: Állatorvosi rendelő, Szavannaház: orrszarvúak, Hungária Háttérkertészet lesznek. Jegyek online és jegypénztárainkban is válthatók az eseményre.

150 forintért árul jegyeket a BKK

Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából egész nap korlátlanul utazhatunk a BudapestGO appban megvásárolható 150 forintos szülinapijeggyel. A jegyeket már most meg lehet venni, de kizárólag november 17-én használhatók fel, 00.00-tól 23.59-ig. Aki csak november 17-én napközben veszi meg, az a vásárlás időpontjától számított 2 perc késleltetéssel tudja csak aktiválni, és kizárólag aznap 23.59-ig tudja felhasználni.

Este a zenéé lesz a főszerep

Budapest születésnapja alkalmából ezen a napon fergeteges ingyenes koncertek töltik meg élettel a főváros vendéglátóhelyeit, ma lesz ugyanis a Zene Éjszakája! A főváros kedvelt szórakozóhelyein, kávézóiban és bárjaiban a klasszikus zenéé lesz a főszerep, a fellépők között pedig számos nemzetközi zenész is lesz. Az ingyenes koncerteket biztosító helyszínek a következők:

XVIII. kerület Tomory Lajos Múzeum telephelye, Herrich–Kiss-villa

Külvárosi Kávéház – 1041 Budapest István út 26.

Béla Bár – Bartók Béla út

KEG Sörház – Orlay utca 1.

Szatyor/Hadik – Bartók Béla út

Mitzi Café – Bartók Béla út

Három Holló Kávéház – Piarista köz 1.

Magvető Café – Dohány u. 13.

Lumen – Horánszky u. 5.

Púder Bárszínház – Ráday u. 8.

ISON – Hársfa u. 25.

Babka Étterem – Pozsonyi út 20.

Turbina Kulturális Központ – Vajdahunyad utca 4.

A koncertek kezdése főként 18.00 óra, és a legtöbb helyen 22.00 órára befejeződnek. A Három Holló és a Turbina az a két helyszín, ahol később kezdődnek a koncertek.

Ma délután újra kigurul a bulivillamos is

Ugyancsak a főváros 150. szülinapja alkalmából ismét kigurul a bulivillamos, a város egyik legkülönlegesebb, mozgó bulihelyszíne! November 16–17–18-án DJ-k izzítják a hangulatot Kelenföld és a Deák Ferenc tér között a 49-es villamoson. Le-és felszállni a Kelenföld vasútállomás és a Deák tér megállókban lehet majd, egy útra pedig maximum 80 fő utast tudnak fogadni, akik érkezési sorrendben szállhatnak fel a villamosra. A bulivillamosra regisztrálni az ÉnBudapestem applikációban lehet. A villamosok 17.00–23.00 óra között közlekednek majd a három egymást követő napon.