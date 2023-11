Ezért is nagyon fontos, hogy ma milyen időnk lesz

Nem csak az andráskeresztet nevezték el erről az egyházi védőszentről

November harmincadika Szent András napja. A keleti egyház védőszentje az első században élt és a hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért nevezik az ilyen keresztet a mai napig andráskeresztnek. A mai naphoz számos szokás fűződik. Ezek egyik célja, hogy a fiatalok megtudják, ki lesz a házastársuk. Például András-napon a lányok böjtöltek, csak három szem búzát ettek, három csepp vizet ittak és akkor megálmodták, hogy ki lesz a férjük. Emellett számos időjárás jósló szokás is kapcsolódik Szent András napjához. A néphit szerint például, ha András napján esik az eső vagy a hó, ezt követően 40 napig esni fog. Emellett András napkor kezdődtek a disznóvágások is, ezért disznóölőnek is nevezték. Végül pedig András-napon éjfélkor beáll a csend ideje, az advent is.

Ma van Szent András napja Fotó: Eder Maioli/Shutterstock

148 éve született Heim Pál

Heim Pál gyermekorvos, a gyermekápolónői iskola létrehozója 1875. november 30-án született Budapesten. Orvosi tanulmányait a budapesti és a lausanne-i egyetemen végezte, 1897-ben kapott diplomát. Dolgozott a Stefánia gyerekkórházban és Wroclawban Adalbert Czerny klinikáján, majd a budapesti Irgalmas Kórház gyermekosztályának főorvosa lett. Később tanárként vendégeskedett a pozsonyi egyetemen, majd 1923–24-ben Pécsett oktatott, gyógyított és kutatott. Olyan kérdések foglalkoztatták, mint a csecsemőkori táplálkozási zavarok, a csecsemőtáplálás alapelvei, bizonyos allergiák és a fehérvérsejtek sajátosságai. Gyermekápolónői iskolát alapított, továbbá nagy szerepe volt a gyermekek és anyák védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetség megalapításában. Többek között neki köszönhető, hogy a hazai gyerekgyógyászat világszínvonalra jutott. 1929-ben, ifj. Bókay János nyugdíjba vonulását követően ő lett a pesti Gyermekklinika igazgatója, de kinevezése után néhány hónappal meghalt. Az intézmény 1957 óta viseli Heim Pál nevét.

123 éve alakult a Magyar Autóklub elődje

1900. november 30-án Budapesten megalakult a Magyar Automobil Club, amely a vezetői vizsgákat is szervezte. 1901-ben három kocsinak adtak rendszámot és 49 vezetőnek igazolványt. Magyarországon akkoriban 60 gépkocsi üzemelhetett mindösszesen. 1911-től Királyi Magyar Automobil Club néven működött tovább a szervezet. Fő célkitűzése az autózás népszerűsítése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása volt. Ennek érdekében rendeztek versenyeket, kiállításokat. A közutakon jelzőtáblákat, benzintöltő állomásokat helyeztek el. 1920-tól motorkerékpár szakosztálya is működött. A mai Magyar Autóklub elődjének tekinthető – írja a jelesnapok.hu.

Ma ünnepli 88. születésnapját Woody Allen

1935. november 30-án született Woody Allen, Oscar-díjas amerikai filmrendező, színész és író, New Yorkban, Brooklynban, Allen Stewart Konigsberg néven. A filmes ikon kezdetben az NBC-nél tévéshow-kat írt, munkatársa volt a The New Yorkernek, a Life és a Playboy magazinnak. Egyéb díjak mellett 1977-ben Oscar-díjat, 1986-ban Golden Globe-díjat kapott. Hobbija a baseballon, pókeren, sakkon és klarinéton kívül a csokoládés turmix fogyasztása. Legismertebb filmjei: Mi újság cicamica?, Fogd a pénzt és fuss! Játszd újra Sam, Annie Hall, Hannah és nővérei, Agyament Harry, Süti, nem süti. Rendszeres magyar szinkronhangja pedig Kern András.

Egy brit nagyság is ezen a napon született

1847. november 30-án a woodstocki Blenhaim-kastélyban született Sir Winston Churchill brit államférfi, Nobel-díjas író és költő. Teljes nevén: Sir Winston Leonard Spencer Churchill 1900-tól konzervatív alsóházi képviselő volt, majd 1904-ben átpártolt a liberálisokhoz. Fényes politikai karrierje során 1908-ban kereskedelmi miniszterré, 1910-ben belügyminiszterré, 1917-ben fegyverkezési miniszterré, 1918-ban hadügyminiszterré és 1921-ben gyarmatügyi miniszterré nevezték ki. 1940. 5. 10. és 1945. 7. 26. között miniszterelnökként és hadügyminiszterként vezette a háborús nagy koalíciót. 1951-től 1955-ig ismét a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. 1953-ban irodalmi Nobel-díjat kapott.

Sir Winston Churchill brit államférfi, Nobel-díjas író és költő Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Tom Sawyer kalandjai is ezen a napon kezdődtek

Mark Twain amerikai író – Tom Sawyer kalandjai megalkotója – is november 30-án látta meg a napvilágot, méghozzá 1835-ben. Az író pályafutását humoros elbeszélésekkel és regényekkel kezdte, majd egyre pesszimistább hangvételű szatírákat írt. Legismertebb művei az 1876-ban megjelent Tom Sawyer kalandjai és az 1884-ben kiadott Huckleberry Finn kalandjai – amelyeket tévesen csak ifjúsági regényeknek tekintenek, holott a rabszolgakérdést és a társadalom peremén élők helyzetét is boncolgatja.

Borult idő várható

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint délnyugat felől beborul az ég, és szórványosan alakul ki csapadék: északkeleten havazás, máshol eső. A déli szél egyre inkább megerősödik. A hőmérséklet +5 és +10 fok között várható általában, de ÉK-en csak –3, +4 fok lesz. A fővárosban például maximum 3 fok lesz, hajnalban pedig

–4.

Számos korlátozást feloldanak ma a fővárosban

A XXII. kerületi Nagytétényi út–Mária Terézia utca–Kossuth Lajos utca csomópontban egyirányúsítás van érvényben átépítés miatt egészen este 8-ig. A Nagytétényi út befelé vezető oldaláról nem lehet a Tóth József utcába kanyarodni. Emellett a Sörház utcát egyirányúsították a Pannónia utcától a Hegyfok utcáig, ugyancsak 20.00 óráig.

Délután négykor feloldják a szakaszos lezárást a IV. kerületi Tungsram utcában az Eperjesi utca és az Erdősor út között, amire veszélytelenítés miatt van szükség. Este 11-kor oldják fel a Stefánia úton az Ajtósi Dürer sor felé a Thököly út előtti sávlezárást, 16.00 órakor pedig a XII. kerületi, Szamos utcában a Városmajor utca közelében kialakított útszűkületet, amire csatornaépítés miatt van szükség. A félpályás lezárás is megszűnik a XIII. kerületi Népfürdő utcában a Viza utcánál, este 6-kor – írja a kozut.bkkinfo.hu.