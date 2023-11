A magyarok 62 százaléka nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

A magyarok 62 százaléka nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását – derül ki a Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásából. A most induló nemzeti konzultáció témái között is szereplő kérdésben még a baloldaliak 44 százaléka és a budapestiek 54 százaléka is elutasító véleményen van.