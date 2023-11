10-15 centi friss hó várható Magyarországon: itt vannak a részletek

Mint ismert, az elmúlt napokban gyökeres változás állt be hazánk időjárásában. Az ország számos pontján egyik pillanatról a másikra a télben találták magukat az emberek, ezt jól jelezte az is, hogy a napokban már az első hó is leesett. A Magyar Közút ezért nem késlekedett, fontos tájékoztatót adott ki a közlekedők számára.

Óvatosan vezessünk az utakon Fotó: Pexels/Illusztráció

A legfrissebb előrejelzések alapján kedd éjféltől intenzív havazásba vált át az idő az ország északi, északkelet tájain. Tehát Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében kell havazásra számítania a közlekedőknek. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén magasabban fekvő területein 10-15 centiméternyi friss hó is hullhat néhány órán belül, de síkvidéki területeken is nagyságrendileg hasonló, 5-10 centiméternyi várható.

A Magyar Közút már november 10-én téli üzemre váltott, így minden havazásban érintett területen teljes kapacitással fognak dolgozni a szakemberek. A közlekedőknek ugyanakkor több tényezőt is figyelembe kell majd venniük:

A közútkezelő munkagépei az érintett területeken megelőző sószórást végeznek, hogy a friss hó letapadását igyekezzenek tompítani. De ez nem jelenti azt, hogy a kiszórt só minden frissen hullott havat azonnal elolvasztana, hiszen jelentős mennyiségű hó várható, néhány óra alatt.

A havazásban érintett északi, északkeleti országrészben nagyjából 25 mérnökségről, tehát telephelyről fognak majd elindulni a gépek – összesen 180 –, hogy közel 8500 kilométernyi fő- és mellékúton beavatkozzanak. Tehát ennyi gépnek kell eljutni ekkora területre és több száz településen átvezető országos útra (a belterületi utak többsége az önkormányzatok, míg az M25, M3 és M30 koncessziós társaság kezelésébe tartozik).

Egy munkagép fordulóköre nagyjából 2-4 óra, ennyi kell a rakodáshoz (só- és üzemanyagfelvétel), a célterületre való kijutáshoz, majd onnan a telephelyre való visszatéréshez. Ennyi idő alatt több centiméternyi friss hó hullhat, így ezeket a munkákat újra és újra meg kell majd ismételni, mindaddig, amíg a havazás el nem áll.

A téliesebb útviszonyok nem jelentik azt, hogy a közútkezelő ne dolgozna teljes kapacitással, hiszen a fentiek alapján látható, hogy egy meghatározott mennyiségű gépi és humán erőforrással, ütemezetten, folyamatosan végzik a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat. Ezek akkor fejeződnek be, míg minden út fekete nem lesz.

Nem lesz minden autós előtt egy hókotró, lesz olyan munkagép, ami felemelt hóekével fog haladni, amelynek nagyon egyszerű és praktikus okai lesznek, erről bővebben ITT írnak.

A közlekedők is sokat tehetnek azért, hogy az országos utakon a forgalom zavartalan legyen. Egy-egy baleset miatt ugyanis a feltorlódott kocsisorokban vesztegelhetnek a közútkezelő gépei, így a hóeltakarítást is később tudják az adott helyszínen elvégezni.