Ezt üzente Karikó Katalin a Metropol olvasóinak

Mint arról lapunk írt, az egész tudományos világ egy emberként ünnepli az első női magyar Nobel-díjast, Karikó Katalint. A biokémikust az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseiért tüntették ki a legrangosabb tudományos díjjal. Most lapunknak elárulta: annak örül, hogy látja, mások milyen szorgalmasak és kitartóak.

Karikó Katalin elsősorban mások örömének örül - Fotó: Hegedüs Róbert

Mint arról a Metropol beszámolt, a mára világhírű tudós kemény életutat tudhat maga mögött: hentes és könyvelő szülők gyermekeként, boldogságban és szeretetben nőtt fel Kisújszálláson, tanulmányait is itt végezte. Ekkor is a tanulás állt az első helyen: kisdiákként és később gimnazistaként is számtalan díjat nyert kedvencéből, a biológia tantárgyból. A biológia iránti rajongás és lelkesedés megmaradt egyetemi éveiben is: a Szegedi Egyetem biológia karának elvégzése után már a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként kezdte meg munkáját a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban.

Annak ellenére, hogy 1983-ban nagy reménységként doktorált, 1985-ben mégis menesztették: munkahelyén ugyanis létszámcsökkentést tartottak, melynek a mára világhírű kutató is áldozatul esett. Viszont ekkor sem adta fel, és családjával együtt az Amerikai Egyesült Államokban kezdett új életet, ahol végre nekiláthatott az mRNS-sel kapcsolatos kutatásainak. Bár szenvedélyének élhetett, ezek sem voltak könnyű évek: rengeteget dolgozott, korábbi interjújában azt is elmondta: ha munkaóráit kiszámolja, órabére nem lett volna több akkoriban egy dollárnál.

Egy dolláros órabértől a Nobel-díjig hajtotta őt a munkája iránti lelkesedés és a szorgalom - Fotó: Balogh Zoltán

Az sem szegte kedvét, hogy 1990-ben elutasították az mRNS-sel kapcsolatos pályázatát, tovább folytatta a kutatást. Kitartó és emberfeletti munkája végül a koronavírus-járvány kitörése után hozta meg gyümölcsét: ő és társa fejlesztették ki ugyanis az első, hatásos, mRNS-technikán alapuló, vírus elleni vakcinát.

Élete során számtalan díjjal kitüntették, nevét pedig a járványt követően az egész világ megismerte, 2023-ban pedig végül az orvosi-élettani Nobel-díjat is neki ítélték. Most viszont a Ripostnak elárulta, elsősorban mégsem magának, a kitüntetésnek örül a legjobban, sokkal inkább mások lelkesedése és szorgalma élteti.

Annak örülök, hogy mások mennyire örülnek. Annak, hogy mennyien írnak, hogy milyen elszántak lettek és szorgalmasabban tanulnak és kitartóak lesznek ők is. Sokan érzik az inspirációt, hiszen egy ember közülük kitartott

– válaszolta a Metropol kérdésére a híres biokémikus.