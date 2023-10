Ezzel érdemelte ki Karikó Katalin a Nobel-díjat - videó

A koronavírus járvány kitörése komoly kihívás elé állította a tudományos életet, ugyanis a járvány gyors terjedése és kegyetlen mortalitása miatt rendkívül gyorsan kellett egy hatékony vakcinát kifejleszteni. Ebben a néhány évben a világ lélegzet visszafojtva várta a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos híreket, hiszen nem csak mindannyiunk egészsége, hanem a régi életünk visszanyerése is ezen állt vagy bukott.

Karikó Katalin számos díjat vehetett már át, s most a kiérdemelt Nobel-díj is az övé. Fotó: Bruzák Noémi

Mi is az az mRNS vakcina?

A Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinája vagyis az mRNS- technológiával készült oltóanyagok úgy védenek a betegséggel szemben, hogy nem juttatják a vírust a szervezetbe. A vakcina sem legyengített sem inaktivált vírust nem tartalmaz, ehelyett olyan genetikai információt, vagyis mRNS-t juttat a szervezetbe, amely képes lemásolni a koronavírus tüskefehérjéjét. Így a szervezet a vírust már régi ismerősként fogja köszönteni, vagyis nem fogja megbetegíteni a szervezetet.

Rák elleni harc

Ám idén a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weismann amerikai mikrobiológusok nem csak ezzel az eredménnyel érdemelték ki, bár a vakcina jó apropót biztosított erre. A tudósok a Covid-19 elleni mRNS-vakcinák kifejlesztéséhez szükséges munkájukkal ugyanis nem csak a koronavírus járvány ellen, hanem számos más betegséggel szemben is képesek lesznek felvenni a harcot.

Karikó Katalin többször is elmondta, hogy a jövőben a rák ellenni harcnak szenteli majd az életét, amiben várhatóan nagy hangsúlyt kapnak az eddigi mRNS kutatások. 2021-ben már arról is hírt adott a tudós, hogy az általa kifejlesztett rák elleni kísérleti vakcinát már embernek is beadták.

Karikó Katalin tegnap egy interjúban elmondta, mi volt az első reakciója

Éppen aludtam, a férjem vette fel a telefont

- idézte fel a pillanatot, hozzátéve: amikor felkeltették a hírrel, azt hitte, csak viccelnek...

Az édesanyám 2018-ban elhunyt, de életében minden évben figyelemmel kísért, hogy melyik évben ki kapja a Nobel-díjat. Mindig felhívott, és közölte, hogy jövő héten lesz a nagy bejelentés, talán én kapom majd a díjat. Én csak nevettem, hiszen még professzor sem voltam...

- mesélte Magyarország első Nobel-díjasa meghatottan.

Mint mondta: a női kutatóknak ez azt üzeni, hogy nem kell választani az anyaság és a kutatói munka, élet között. A kettőt lehet együtt is csinálni.

