„Nagyon szeretünk, gyere haza, megoldunk mindent!” – Eltűnt Pindroch Csaba sógora, Rajecki Sándor mentős: családja kétségbeesve keresi

Futótűzként terjedt el a közösségi oldalakon a szörnyű hír: eltűnt Rajecki Sándor, Pindroch Csaba sógora. A 46 éves, mentősként is dolgozó férfi budapesti otthonából tűnt el október 24-én. A jókedélyű, jó szívű családapa azóta nem elérhető telefonon, ami nem jellemző rá, hiszen naponta több üzenetet is küldött szerető feleségének, Pindroch Beátának és két fiának, akiket mindennél jobban szeretett.

Ha bárki látta vagy felismerné Sándort azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon

Fotó: Police.hu

„Kapaszkodunk minden szalmaszálba!”

Sándor felesége, két fia, testvérei és édesanyja is aggódva várja haza az édesapát, akire nem jellemző, hogy nem ad magáról életjelet. A család igyekszik minden szalmaszálba kapaszkodni és addig nem feladni, amíg nem kapnak biztos információt arról, mi történt Sándorral.

Az ember ebbe tönkremegy. Nem tudom mire gondoljak, próbálom kitalálni, hogy mi zajlik a fejében. Nem akarja az ember elhinni, hogy ő nincs többé, amíg nem találjuk meg. Addig nem adjuk fel

– kezdte a Metropolnak Pindroch Beáta, Sándor felesége.

„Nagyon szerette a családját, a gyerekeit rajongásig imádta. Az anyukája egyedül nevelte őt három testvérével, így vele is nagyon szoros a kapcsolata, rendezett a családi hátterünk. Persze voltak magánéleti problémáink, amiket ő néha nehezebben tudott kezelni, voltak hullámvölgyei. Talán ez az eltűnés is egy ilyenből indulhatott el nála, de fogalmam sincs mi járhat a fejében, mi volt a szándéka” – tette hozzá a feleség. Sándort már a rendőrség és a kutatócsapatok is keresik, eddig hiába.

Sándornak nagyon fontos a család, ezért is hihetetlen, hogy nem jelentkezik Fotó: Facebook

„Muszáj túlélni ezt, itt a két gyerek”

Sándornak és Beátának két fia van, egy 20 és egy 17 éves.

„Teljesen máshogy kezeli a két fiú, de mind a ketten megtörtek. A nagyobbik fiam inkább elmegy dolgozni, hogy ne érezze itthon az ürességet, ne lássa, hogy nincs itt az apukája. A kisebbik ezzel ellentétben ki sem mozdul itthonról, nem beszél a barátokkal sem, másfél napja pedig alig eszik.”

Nekem az a feladatom most, hogy sokat beszélgessek velük, lelkileg mellettük álljak és ne omoljak össze a szemük előtt. Persze van, hogy sírok, de akarom, hogy tudják, én itt vagyok nekik és itt is leszek

– vallott a család lelkiállapotáról Beáta, aki minden pillanatban azt reméli, hogy nyílik az ajtó és belép rajta Sándor. Pindroch Beáta a Metropolon keresztül üzent is a férjének:

„Nagyon szeretünk, gyere vissza, megoldunk mindent. Ahogy neked is a család a legfontosabb, nekünk is te. Nagyon várunk haza. Bármi történt, megoldjuk, gyere haza, legyél velünk” – zárta gondolatait a megtörten nyilatkozó feleség, aki el tudja képzelni, hogy a legrosszabb történt, ugyanis Sándor eltűnése előtt egy elkeseredett üzenetet küldött neki, aminek a végén az állt: „Ég veled! Nagyon vigyázz a gyerekekre”.