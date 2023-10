„Meggyilkolták a fiunkat!" – Megszólaltak a Hajdúszoboszlón megölt lengyel férfi szülei

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szörnyű tragédia történt szeptember 30-án Hajdúszoboszlón, amikor egy szalonnasütés közben elharapózott a vita egy magyar pár és vendégük, a 43 éves lengyel férfi, Thomas M. között. Thomast az egész ország kereste, miután október 3-án bejelentették eltűnését, amikor nem jelent meg angliai munkahelyén. Napokba telt, mire kiderült, hogy a férfit vendéglátói brutálisan meggyilkolták, elásták a kertben, majd betont öntöttek rá. Thomas szüleinek egy újságcikkből kellett megtudniuk, mi történt szeretett fiukkal. Most megszólaltak az üggyel kapcsolatban.

Thomast brutálisan megölték magyar vendéglátói Fotó: Policja Pyrzyce

„Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a gyilkosság felfedezéséhez"

Thomast még bőven keresték, az internetet pedig ellepték a keresőposztok a fotójával, amikor a 43 éves férfi már szörnyű gyilkosság áldozata lett. A férfi keresésében ismerősök, rokonok, de magyar eltűntkereső is segédkezett, sőt egy Angliában élő magyar nő, Marianna is, akivel Thomas a tragédia idején ismerkedett online. Marianna egy újságcikkből tudta meg, hogy Thomas szörnyű gyilkosság áldozata lett Magyarországon, majd a cikket továbbította a férfi bátyján keresztül a családnak is. A Metropol úgy tudja, hogy a tragikus hírt sokáig nem merték elmondani a lengyel férfi édesanyjának, nehogy összeroppanjon. Most, egy Facebook-poszt alá kommentelt az anyuka megtörten:

A fiunkat meggyilkolták. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a gyilkosság felfedezéséhez. Nagyon jó, melegszívű ember volt. Senki sem érdemel ilyen halált

– írja a gyászoló édesanya, akit elhalmoztak a részvétet nyilvánító üzenetekkel.

Thomas ezt a fotót is Magyarországról küldte Mariannának, mutatva milyen jól érzi magát itt Fotó: Olvasói fotó

„Ma már tudjuk, hogy a rendőrség letartóztatta szeretett fiunk gyilkosait"

A rendőrség október 11-én tette közzé a történteket. Rá négy napra Thomas M. édesapja is megszólalt, aki már egy hete a budapesti Lengyel Konzulátust próbálja elérni sikertelenül.

Tomek apja vagyok. Köszönjük mindenkinek, aki segített megtalálni a fiunkat, barátok és idegenek, magyarországi lengyelek. Ma már tudjuk, hála NEKTEK, hogy a rendőrség letartóztatta szeretett fiunk gyilkosait. A segítségetek felbecsülhetetlen volt. Reméljük, hogy hamarosan a hatóságok átadják nekünk a fiunkat és hazavisszük ŐT

– üzent a keresőknek a gyászoló édesapa, aki azt állítja, hogy a nagykövetség és a konzulátus sem segített nekik abban, hogy megtudják fiuk tragédiájának körülményeit.

Thomas egy gyönyörű kislányt is hátrahagyott Fotó: Facebook / Letsdothis Tomasz