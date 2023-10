„Csak akkor nyugszunk meg, ha végre hazajön” – aggódik az eltűnt 22 éves Márk családja

Nem ment haza múlt csütörtök (október 12.) óta Márk, aki édesapjával és egy közeli családtagjával, fogadott testvérével Zsolttal él egy fedél alatt. Márk családtagjai és barátai minden követ megmozgattak, hogy elérjék a fiatal fiút, ám az semmilyen csatornán nem válaszolt tegnap estig.

Márk október 12-én ment el otthonról. Fotó: olvasói

Márk a 11. kerületi Pizza Kingben dolgozik, ott látták utoljára pont egy hete

— meséli lapunknak Zsolt, aki azt is elárulta, hogy a testvére egy hét után végre megtörte a csendet és október 18-án válaszolt egy üzenetére, amiben azt írta, hogy a Balatonnál, Csopakon van és ne aggódjanak érte. Zsolt arról is beszélt, hogy ez a rövid szöveges üzenet még nem nyugtatta meg teljesen. Ezen felül Márk azt is megüzente, hogy a mai nap folyamán hazautazik, így holnap már be tud menni dolgozni. Ám azt, hogy mit csinált Csopakon, ahol a család tudomása szerint sem rokonok, sem barátok nincsenek, egyelőre nem derült ki.

Márk egy megbízható fiú. Megtudtam azt is, hogy a munkahelyén jelezte is, hogy nem fog bemenni

— magyarázza Zsolt, aki elárulta, hogy náluk nem divat a titkolózás, így az egész család értetlenül áll az eset előtt. A aggódó testvér azt is megosztotta lapunkkal, hogy Márk jóravaló fiú, így nem feltételezi róla, hogy bármi rosszba keveredhetett volna, amiatt viszont nyugtalan, hogy esetleg valami nyomasztja, amit nem akart velük megbeszélni.

Még mindig nagyon aggódunk, csak akkor nyugszunk meg, ha végre hazajön

— zárta Zsolt, aki azt is elárulta, hogy az eltűnését követően értesítették a rendőrséget. Zsolt kiemelte, csak akkor jelzik a rendőrségnek, hogy Márk előkerült, amikor végre személyesen is találkoznak vele.